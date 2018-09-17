Ayak şişmesi nedenleri nelerdir? Ayak şişmesi nasıl geçer? İşte tedavisi…

Şişmiş ayaklar ve ayak bilekleri yaygındır. Ayakta çok duruyorsanız veya çok fazla yürüyorsanız endişe edilecek bir durum değildir. Ancak bazı semptomların eşlik ettiği ayak ve ayak bileklerindeki şişlikler ciddi bir sağlık sorununa işaret edebilir. Peki, ayak şişmesi nedir? Ayak şişmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile bilmek istediğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Uzun süre ayakta kalan, hareketsiz duran ve yoğun bir tempoda çalışan insanların sıklıkla karşılaştığı bir durumdur ayak şişmesi. Uzun süren ayak şişmesi, kas rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da habercisi olabilir. Ayak şişmesi ve ayak bileği şişmesi tipik olarak yumuşak dokularda biriken sıvı nedeniyle gelişmektedir. Ayak şişmesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar için haberimize göz atmanız yeterli… Ayak şişmesi nedir? Ayak şişmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

AYAK ŞİŞMESİ NEDİR?

Ayak ve ayak bileği şişmesi vücudun bu bölgelerinde sıvı birikmesine işaret eden periferal ödem olarak bilinir. Yaralanma nedeniyle olmadığı sürece sıvının birikmesi genellikle acı vermez. Şişkinlik, yerçekimi nedeniyle vücudun alt kısımlarında genellikle daha belirgindir.

Ayak ve ayak bileği şişmesi daha yaşlı yetişkinlerde yaygındır. Şişlik, vücudun her iki tarafında veya sadece bir tarafında oluşabilir. Alt bedendeki bir veya daha fazla bölge etkilenebilir.

Ayakta ve ayak bileğindeki şişlik genellikle önemli bir sağlık riski oluşturmazken, bir doktora ne zaman başvurmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Şişlik bazen, hemen tedavi edilmesi gereken altta yatan daha ciddi bir sağlık sorununa işaret edebilir.

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AYAK ŞİŞMESİ BELİRTİLERİ

Başlangıçta, şişme nedeniyle cilt oldukça gergin bir hal almakta ve bu da kişiye rahatsızlık vermektedir. Bu durumda, çorap ve ayakkabı giymek te neredeyse mümkün olmayan bir hale gelmektedir. Ayaklar oldukça ağır hissedilmekte ve hareket ettirmesi zorlaşmaktadır.

Ayak şişmesiyle birlikte yaşanan diğer belirtiler şunlardır:

– Ayak bileklerinin şişmesi

– Ayak şişmesinin dize kadar gelmesi

– Parmakla şiş alana bastırınca çukur olması

– Bastırınca oluşan çukurun 10 dakika daha fazla bir süre sonra düzleşmesi

– Şişmiş olan alanlarda kızarıklık ya da sıcaklık hissi

– Uyuşma, karıncalanma ya da ağrı

AYAK ŞİŞMESİNİN NEDENLERİ

– Gebelik döneminde,

– Kullanılan ilaçların yan etkisi olarak,

– Ayakta gerçekleşen bir yaralanma da,

– Karaciğer, böbrek ve kalp hastalıklarında,

– Enfeksiyon rahatsızlıklarında,

– Lenf damarı rahatsızlıklarında,

– Kan damarlarının tıkanmasında görülür.

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AYAK ŞİŞMESİNİN TEDAVİSİ

Ayak şişmesini hafifletmenin en kolay yolu ayağı yüksekte tutmaktır. Dizlerinizin, uylukların ve belinizin arkasındaki baskıyı azaltmak ve maksimum fayda sağlamak için bacaklarınızı kalp seviyenizden daha yüksekte tutmalısınız.

Ayak şişmesini hafifleten diğer yöntemler şunlardır:

Bacaklarınızı esnetin ve hareket ettirin

Bacaklarınızda birikebilecek sıvı miktarını azaltmak için tuz alımını kısıtlayın

Sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun

Destek çorapları veya sıkıştırma çorapları giyin

Uzun süre oturmaktan veya ayakta durmaktan kaçının. Uzun periyotlar halinde oturduğunuzda veya ayakta durduğunuzda ayağa kalktığınızdan veya periyodik olarak hareket ettiğinizden emin olun.

Ayaktaki şişme ciddi bir yaralanma ya da kemik hasarı nedeniyle ortaya çıktıysa, hasarı onarmak için ameliyat gerekli olabilir.