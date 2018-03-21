Aynı anda hem ikiz hem de üçüz doğurdu!

Yıllardır bebek sahibi olmak için uğraşan Ryan ve Danielle çifti tedavi sürecinde büyük sürpriz yaşadı.

Ryan ve Danielle Holaday yıllardır bebek sahibi olmak için uğraşıyorlardı. Tedavileri sürerken Danielle hamile kaldı. Hem de dördüzleri olacaktı. Fakat onları bekleyen sürpriz bununla sınırlı değildi.

Doktorlar, Danielle'in embriyo sayılarını azaltmayı tavsiye ettiler ama çift bu öneriyi reddetti ve dördünü de dünyaya getirmeye karar verdi.

Evan, Dylan, Jordan ve Cater adındaki dördüzler, çoğu dördüz gibi prematüre doğdular. İşin ilginci, üçüzlerinin yanı sıra bir de ikizleri olmuştu! Nasıl mı?

Tıbben dördüzler anne karnına ya tek bir embriyoda, ya üçüz ve tekiz şeklinde ya da iki tane ikiz şeklinde yerleşirler. Bu gebelikte üçüz ve tekiz olarak yerleşmişler. Tıbben üçüz olması için de ya ikiz ve bir de tekiz olmalı ya da üçü tek bir embriyoda olmalı. İşte burada milyonda bir ihtimal gerçekleşmiş ve üçüzler ikiz ve tekiz şeklinde dünyaya gelmiş.

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Yani tıbbi deyimle üçüzlere ait bir embriyo iki kere döllenmişti. Ve bir embriyo da dışarıda kalmıştı. Doktorların söylediğine göre milyonda bir görülen bu olay sonrası çift kendilerini özel hissettiklerini ifade ettiler.