Bağırsak solucanları: Bağırsak solucanlarının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Bağırsak solucanı olarak bilinen canlı türü acarididae ailesindendir. Bağırsak solucanı omurgasız bir canlıdır ve yerleştiği yerde asalak olarak yaşar. Şimdi bağırsak solucanları ile ilgili merak edilenleri açıklamaya çalışacağız... Bağırsak solucanı nedir? Bağırsak solucanlarının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Karın ağrısı, ishal, mide bulantısı, yorgunluk gibi belirtiler ile kendini gösteren bağırsak solucanları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz… Bağırsak solucanlarının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

BAĞIRSAK SOLUCANI NEDİR?

Parazitik solucanlar olarak da bilinen bağırsak solucanları, ana bağırsak parazitlerinden biridir. Yaygın solucan türleri şunlardır: tenyalar, yassı solucanlar, kıl kurtları (oksiyürler), kancalı kurtlar ve Trichinosis (Trichinella) kurtlarıdır.

BAĞIRSAK SOLUCANI BELİRTİLERİ

Bağırsak solucanlarının ortak belirtileri şunlardır:

– Karın ağrısı

– İshal, mide bulantısı veya kusma

– Gaz / şişkinlik

– Yorgunluk

– Açıklanamayan kilo kaybı

– Karın ağrısı veya hassasiyet

Bağırsak solucanı olan bir kişi dizanteri yaşayabilir. Dizanteri dışkıda kan ve mukus ile ishale neden olan bağırsak enfeksiyonudur. Bağırsak solucanları ayrıca rektum veya vulva çevresinde döküntü veya kaşıntıya neden olabilir. Bazı durumlarda, bağırsak hareketi sırasında dışkıda solucan görebilirsiniz.

BAĞIRSAK SOLUCANININ NEDENLERİ

Bağırsak solucanları ile enfekte olmanın bir yolu, bir inek, domuz veya balık gibi enfekte bir hayvanın az pişmiş etinden yemektir. Bağırsak solucanı enfeksiyonuna yol açan diğer olası nedenler şunlardır:

– Kirlenmiş su tüketimi

– Kirlenmiş toprak tüketimi

– Kontamine dışkı ile temas

– Kötü temizlik

– Kötü hijyen

Yuvarlak kurtlar genellikle kirlenmiş toprak ve dışkı ile temas yoluyla bulaşır. Kontamine olan maddeyi tükettikten sonra, parazit bağırsağınıza gider. Sonra bağırsakta çoğalırlar ve büyürler. Bir kez ürettikleri ve miktar ve boyutta büyüdükçe, belirtiler ortaya çıkabilir.

Bazı insanlar herhangi bir semptom yaşamaksızın yıllarca bağırsak solucanlarına sahip olabilirler.

RİSK FAKTÖRLERİ

Çocuklar bağırsak solucanlarına özellikle duyarlıdır. Bunun nedeni, kum havuzları ve okul oyun alanları gibi kirlenmiş toprağa sahip ortamlarda oynayabilmeleridir. Daha yaşlı yetişkinler de zayıflamış bağışıklık sistemleri nedeniyle artan risk altındadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yaklaşık yüzde 10’u bağırsak kurtlarıyla enfekte oluyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar kirlenmiş kaynaklardan gelen içme suyu ve azalan sanitasyon seviyeleri nedeniyle yüksek risk altındadır.

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BAĞIRSAK SOLUCANI TEDAVİSİ

Eğer güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı varsa, tenya gibi bazı bağırsak solucanları, kendi başlarına kaybolabilir. Bununla birlikte, intestinal solucan enfeksiyonunun tipine bağlı olarak, bir antiparaziter ilaçla tedavi gerekebilir. Ciddi belirtiler göz ardı edilmemelidir.

Genellikle ilaç tedavisi birkaç hafta sürer ve tedavi, semptomlar geçmiş olsa bile yarıda bırakılmamalıdır.

Solucanların vücudun diğer kısımlarına yayılıp yerleştiği bazı ağır vakalarda ise cerrahi müdahale gerekli olabilir.

BAĞIRSAK SOLUCANLARINDAN KORUNMAK İÇİN:

Tuvaleti kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ve yiyecekleri hazırlayıp yemeden önce ellerinizi sabun ve sıcak suyla düzenli olarak yıkayın.

Aynı zamanda gıda güvenliği de uygulamanız gerekir:

– Çiğ balık ve etlerden kaçının

– Tüm çiğ meyve ve sebzeleri yıkayın, soyun veya pişirin

– Toprak üzerinde çıplak ayakla yürümeyin

– Hayvan atıklarını temizleyin

– Çiğ etle temas eden tüm kesme tahtaları, mutfak aletleri ve mutfak tezgahlarını dezenfekte edin

– Tere, roka, maydonoz gibi tatlı su sebzelerini çiğ tüketmeyin ya da sirkeli su ile temizleyin.