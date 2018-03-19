Bahar alerjisi nedir? Polen alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisi nasıl geçer?

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte bu aylara özgü çeşitli hastalıklarda da belirgin artışlar gözlenir. Belki en çok bilineni bahar yorgunluğu olarak düşünülse de bahar alerjisi yani polen alerjisi olarak tabir edilen hastalığın da insanlar üzerinde yıpratıcı etkileri bulunuyor. Peki bahar alerjisi belirtileri neler? Bahar alerjisinden nasıl korunuruz? Alerji olduğumuzda neler yapmalıyız? İşte merak edilen ayrıntılar...

Bahar alerjisi dediğimiz hastalık aslında bahar aylarının gelmesiyle birlikte artış kaydeden polenlere bağlı olduğu için Polen alerjisiyle özdeşleşmiştir. Yani polen alerjisidir. Polenlerle birlikte ortamda bulunan hayvan tüyleri ve toz parçacıklarının nefes alma sırasında buruna alınmasıyla oluşur. Bu maddelerin burnun iç yüzeyine yapışması ile alerjene karşı hassasiyeti olan kişilerin burnunda mikrobik olmayan bir iltihap oluşur. Havadaki polenler solunum yoluyla burunda, bronşlarda veya gözlerde birikir. Burunda alerjik rinit (bahar alerjisi/saman nezlesi), bronşlarda alerjik astım, gözlerde ise konjuktivite neden olur.

POLEN ALERJİSİ HANGİ AYLARDA OLUR?

Polenlerin Nisan Mayıs aylarında oluşmasıyla hassasiyeti bulunan kimselerde alerjik durumlar gözlenir.

BAHAR ALERJİSİ (POLEN ALERJİSİ) NASIL GEÇER? KORUNMA YÖNTEMLERİ…

Bahar mevsiminin polen zamanı diye bilinen nisan, mayıs aylarında yeşillik, ağaçlık gibi yerlerde durmamaya özen göstermelidir. Polen alerjisinde durum bir hayli zordur ama polenlerin en fazla uçuştuğu saatlerde açık havaya çıkılmaması alınabilecek en etkili yöntemdir. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa da ağız ve burnu kapatan maskeler, şapka ve gözlük kullanın. Dışarı çıktıysanız eve döner dönmez kıyafetlerinizi değiştirin. Saçlar tozu tutacağından, her akşam saçlarınızı yıkayıp, duş alın. Böylece üzerinizdeki polen tozlarından arınabilirsiniz.

HEKİM KONTROLÜNDE ANTİ ALERJİK İLAÇ KULLANIN

Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde evinizin pencerelerini, otomobil kullanırken ise aracınızın camlarını kapalı tutun. Polen filtreli klimalardan yararlanarak hava değişimini sağlayabilirsiniz. Bütün bu koruma tedbirlerini almanıza rağmen şikayetleriniz hala devam ediyorsa hekiminizin gözetiminde anti alerjik ilaçlarla hastalığınızın kontrol altında tutulmasını sağlayabilirsiniz.