Bahar yorgunluğu nedir, ne zaman başlar, nasıl geçer? Cevabınız evet ise…

Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde yataktan kalkmakta zorluk mu çekiyorsunuz? İş yerinizde çalışırken sürekli uykunuz mu geliyor? ya da içinizden hiç bir iş yapmak gelmiyor mu? Cevabınız evetse bahar yorgunusunuz. Ancak bu yorgunluklar uzun sürüyorsa dikkat etmenizde fayda var. Peki bu bahar yorgunluğu nasıl atlatılır. İşte size birkaç faydalı bilgi...

Bahar yorgunluğu, hemen herkesin mevsim dönüşlerinde hissedebildiği bir takım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen genel isim olarak tanımlanabilir. Kış aylarının o kasvetli havalarının yerini sıcak ve güneşli günlere bıraktığı bu zamanlarda birçoğumuz için yataktan kalkmak çok daha zor bir hal alırken gündelik işleri yaparken daha isteksiz olabiliyoruz.

Bu durumu değişen hava koşullarına bağlasak da, uzun süren yorgunlukların ciddiye alınması gerekmekte. Bazı dönemlerde yeterli besin alınmaması, vitamin ve minerallerin eksik kalması, tiroit bezinin çalışma düzensizlikleri, tansiyon, kalp, enfeksiyon hastalıkları, sigaranın fazla kullanılması yorgunluk belirtilerini artıran unsurlar olarak sıralanıyor.

BAHAR YORGUNLUĞU NASIL GEÇER?

Bahar yorgunluğu gidermek için vitamin ve besin destek ürünlerinin alımı büyük önem taşıyor. Mümkün olduğu kadar sadece bahar aylarında değil, kış aylarında da eksik olan vitaminlerin alınması bahar yorgunluğunu fazla hissetmeden o dönemin geçirilmesini sağlar. Özellikle B ve C vitaminleri, potasyum ve çinko içeren besinler, yeterli düzeyde karbonhidrat alımı yorgunluktan korunmada önemli. Vücut enerjisinin yüzde 50-60'ı karbonhidratlardan sağlanıyor. Bunlar taze meyve ve sebze, tam buğday ekmeği ve tahıllar… Mevsim meyve ve sebzeleri de daha sağlıklıdır. Bu nedenle sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi önem taşıyor.

BAHAR YORGUNLUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN BAZI TAVSİYELER:

1. Az ve sık yiyin.

2. Şeker ve unlu gıdalardan uzak durun

3. Hergün yarım saat yürüyüş veya egzersiz yapın

4. Bol sebze ve meyve yiyin

5. Günde 8 veya daha fazla su bardağı su için

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