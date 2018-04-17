Baharda kalp sağlığı için 9 önemli kural

Uzmanlar 'Kalbimizden Geçenler' etkinliğinde, kalp sağlığına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Etkinlikte konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel, ani ısı değişimlerinin kalp sağlığı açısından risk oluşturduğunu ve bu nedenle bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İşte baharda kalp sağlığı için uymanız gereken 9 önemli kural...

Uzmanlar uyarıyor: Bahar aylarında kalbinizi dinleyin. Kalp Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen ‘Kalbimizden Geçenler’ etkinliğinde, konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel “Kalbiniz fark ettirmeden siz fark edin!” uyarısında bulundu.

9-15 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında ‘Kalbimizden Geçenler’ etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Şinasi Can Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda A'dan Z'ye kalp sağlığı ve mevsim geçişlerinin kalbimizde yol açtığı etkilere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel “Kalbiniz fark ettirmeden siz fark edin!” başlıklı sunumunda önemli tüyolar verirken, özellikle bahar aylarında kalp nezlesinde artış yaşandığını vurguladı. Hasta ve hasta yakınlarının öykülerini anlattıkları etkinlikte, katılımcılar Merih Kenet eşliğinde ‘kalbe iyi gelen yoga' ile stres attı.

BAHARDA KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Havadaki ani ısı değişikliklerinin kalp-damar hastalıkları için risk unsuru olduğunu belirten Dr. Gümüşel “Damarlar soğuk havalarda büzülmekte, sıcak havalarda ise genişlemektedir. Risk faktörü olan kişilerin kalbi bu değişime ayak uyduramayarak kalp krizine yol açabilmektedir” dedi. Sıcaklarla birlikte havadaki nem oranının da arttığını, bunun sonucunda da terlemeyle birlikte su ve mineral kaybı meydana geldiğini belirten Dr. Gümüşel, vücutta sıvı kaybı yaşanması ile kanda koyulaşma ve pıhtılaşma meydana gelebildiğini, bu durumun da kalp krizi ve felç riskini artırdığını söyledi. Vücudumuza dakikada yaklaşık 5 buçuk litre kan pompalayan hayati organımıza karşı farkındalık yaratmanın ve bu farkındalık sayesinde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Dr. Gümüşel, kalp hastalıklarının herkesin kapısını çalabileceğini, önemli olanın kapıyı çalmadan önlem almak olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:

BAHARDA KALP SAĞLIĞI İÇİN 9 ÖNEMLİ KURAL

1. Risk faktörlerinden haberdar olun (Ailenizde kalp hastalığı olan var mı bilin)

2. Sigara ve alkolden kaçının

3. Kolesterolünüzü ölçtürün

4. Tansiyonunuzu özellikle 40 yaşından itibaren düzenli ölçün

5. Tansiyon ölçerken mutlaka oturur vaziyette olun, yemekten bir saat sonra ya da aç karna ölçün. Tansiyonunuzu ölçerken bacak bacak üstüne atmayın ve kolunuzu göğsünüze yakın yükseklikte masaya koyun.

6. Kafeinli içecekler, yağlı yiyecekler ve kızartmaları fazla tüketmeyin.

7. Hareket edin, haftada en az beş gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapın

8. Günde 2 litre su için

9. Erken tanı hayat kurtarıyor, düzenli check-up yaptırmayı ihmal etmeyin

KALP NEZLESİNE DİKKAT!

“Kalbiniz Fark Ettirmeden Siz Fark Edin” başlıklı konuşmasında A'dan Z'ye kalp sağlığını anlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel, mevsim geçişlerinde belirgin olarak artan solunum yolu enfeksiyonlarının da kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak “Solunum yolu enfeksiyonları neticesinde oluşabilen kalp zarı enflamasyonu da (kalp nezlesi, perikardit) bahar aylarında artmaktadır. Kalp yetersizliği hastalarında akciğerde sıvı birikimi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları daha ağır seyredebilmekte, sıklıkla zatürreye neden olabilmektedir” diye konuştu.

KALP YOGASI YAPILDI

Etkinliğin sonunda Nefes Koçu Merih Kenet eşliğinde katılımcılar kalp yogası yaptı. Doğru nefes ve derin gevşeme tekniklerinin de öğrenildiği kalp yogası ile stres atıldı, hem öğretici hem eğlenceli bir gün yaşandı.

İLGİLİ HABER Güçlü bir kalp ve beyin için kuruyemiş tüketin