Bebekte burun tıkanıklığı doğal yolla nasıl cözülür?

Bebeğin bumunun tıkalı olması, sadece nefes almasını zorlaştırmaz. Aynı zamanda beslenme ve uyku düzenini de bozar. Ancak bu soruna karşı evde uygulayabileceğiniz kolay bir reçete var...

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Burun tıkanıklığı tedavi edilmezse sadece yaşam kalitesini bozmaz; kulak enfeksiyonları ve farenjit gibi hastalıkları da tetikler… Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı -Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan bebeklerde yaygın bir sorun olan ileri derecede burun tıkanıklığına karşı kolay ve etkili bir tarif verdi.

Malzemeler:

1 silme tatlı kaşığı deniz tuzu,

1 çay kaşığı sodyum bikarbonat,

1 tatlı kaşığı alkolsüz sıvı propolis,

1 çay kaşığı bitkisel gliserin,

1,5 litre içme suyu.

1 nazal pot (burun temizleme aparatı)

Yapılışı: Cam bir şişede su içerisine malzemeleri karıştırın ve tuz iyice eridikten sonra karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin. Sabah ve akşam nazal potun içerisine tuzlu su karışımını koyun. Önce sağ burun deliğine nazal potun ucunu yerleştirdikten sonra kafayı önce hafif sola yatırın hemen ardından kafayı öne doğru eğin yaklaşık 5 saniye sonra sol burun deliğinden tuzlu su karşımı yavaş yavaş gelecektir. Ta ki su sol delikten kesintisiz akmaya başlayıncaya kadar. Aynı işlemi diğer burun deliğine de harfiyen uygulayın.

İlk iki gün uygulamada aşırı tıkanıklık durumunda tuzlu su direkt akmayabilir ya da damla damla gelebilir ama üçüncü gün kesin açılacaktır. Diğer sinüs pompalarına göre çok daha güvenli bir yöntem olup basınç uygulanmadığı için çok daha sağlıklıdır. Basınç ile yapılan uygulamalar sadece burnu açarken tıkanıklığa sebep olan katılaşmış sümük parçacıklarını sinüslere doğru iteler..