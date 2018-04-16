Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığının belirtileri nelerdir? Behçe hastalığının tedavisi…

Behçet hastalığı merak edilen hastalıklar arasında. Tarihi İpek Yolu üzerinde, Japonya, Çin, Türkiye ve İran gibi ülkelerin bulunduğu geniş bir coğrafyada sıklıkla görülen ve bu yüzden de "İpek Yolu Hastalığı" da denen hastalığın tarifi ilk olarak, 1937 yılında Türk dermatolog Hulusi Behçet tarafından yapılmıştır. Peki Behçet hastalığı nedir? Kadınlarda ve erkeklerde görülen hastalığın belirtileri ve tedavisi nasıl olur? Haberimizde...

Behçet hastalığı coğrafyamızı da etkileyen merak edilen hastalıklardan. Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı eşit olan ancak erkeklerde daha şiddetli seyreden Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Orta ve Kuzey Avrupa ve Amerika kıtasında çok nadir olarak görülen bu hastalığa Fas, İran, Türkiye, Tunus, Çin, Japonya, Kore, İsrail gibi ülkelerde daha fazla rastlanır. Türkiye, Japonya ve İsrail’de hastalığa yakalanan vaka sayıları ise çok daha fazladır. Şimdi Behçet hastalığı ile ilgili merak edilenleri cevaplayalım…

BEHÇET HASTALIĞI NEDİR?

Açıklanabilen herhangi bir nedeni bulunmayan ve dünyada ilk kez 1937 yılında Türk hekim Hulusi Behçet tarafından tanımı yapılan Behçet hastalığı; ağızda ve cinsel bölgede yaralar, deri, göz, eklem, damar ve sinir tutulumuyla seyreden bulaşıcı olmayan iltihaplı bir romatizma hastalığıdır. Behçet hastalığı, vücudun her yerini etkileyebilecek özellikte olan bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalıktır. Eklemlerde, göz, kalp ve beyin damarlarında tekrarlanan iltihaba neden olur.

BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Behçet hastalığında belirtiler çok farklı olabilmektedir. Hastanın şikayeleri hastalığın belirtisi olarak kabul edilir. Buna göre belirtiler sıklıkla;

– Ağızda tekrarlayan ağrılı, içi küçük oyuk yaralar hastaların yarısından fazlasında görülen ve hastalığın ilk habercisidir. Bu yaralara aft da denir.

– Genital bölge yaraları erkek hastalarda daha çok peniste ve testis torbasında görülür ve iz bırakır. Bayanlarda ise ağızda çıkan yaralara benzer ve dış genital organları etkiler.

– Ergenlik döneminden sonra görülenleri sivilce benzeri lezyonlardır. Ergenlik öncesi görülenler ise deriden kabarık, şiş, kızarık, ağrılı, fındık hatta ceviz büyüklüğünde, sert, kırmızı renkli, uç vermeyen ve bacakların üstlerinde görülen lezyonlardır.

– Göz tutulumu çok ciddi bir durumdur. Belirti kişide başladıktan üç yıl içinde gözler tutulma sürecine girebilir. Gözde ağrılı, kızarık ve ışığa hassasiyet belirtileri vardır. Bu istenmeyen durum kronik bir şekilde (devamlı) sürer. Gözler hem arkadan hem de ön taraftan tutulur ve yaşanan her tutulma görme kaybına varabilen vahim bir tabloya çevirebilir.

– El, ayak bilekleri, diz ve dirsek eklemleri etkilenerek iltihaplanır. Eklemlerde şişlik ve ağrı oluşur.

– Nörolojik tutulum küçük yaştaki hastalarda görülebilir. Sara nöbeti ve baş ağrısı bulguları, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, inme, kişilik değişikliği gibi bulgular dikkatle incelenmelidir. Behçet hastalığının tehlikeli tutulum şeklidir.

– Damar tutulumu bacakların üst kısmındaki toplardamarlar şişer. Damar boyunca iltihaba bağlı pıhtı oluşur. Şiddetli ağrı ve acılar görülür.

– Gastrointestinal sistemde ülserler meydana gelir.

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BEHÇET HASTALIĞININ TANISI NASIL KONUR?

Behçet hastalığı tanısı koymak için bilinen en iyi yöntem “paterji” testidir. Bu testin uygulaması şöyle olur. Deri altına bir çözelti enjekte edilir ya da sarı uçlu bir iğne ucuyla 2 cm arayla delme işleminin ardından çözelti uygulanır. 48 saat sonra eğer sivilce benzeri veya deriden kabarık kızarıklık oluşmuşsa test pozitif çıkmıştır. Paterji testinin pozitif çıkması, ülkelere göre değişiklik gösterir. Bundan başka bu hastalığın tanısı için başkaca bir yöntem bulunmamaktadır. Fakat diğer hastalıkların olmadığından emin olmak için kan testleri yapılır.

BEHÇET HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Tedavi hastalığı ortadan kaldırmak yerine hastanın şikayetlerini azaltmak yönünde seyreder. Hastalığın kesin bir tedavisi henüz bulunamamıştır. Tedavi şekli, belirtilerin görüldüğü organa göre değişir. Ağız ve genital ülserler, cilt ve eklem bulgularına kolşisin, steroidler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve bazı topikal pomadlar kullanılabilir. Daha ciddi tutulumlarda, siklofosfamid, azatioprin, siklosporin, anti-TNF ilaçlar, yüksek doz steroid gibi tedaviler tercih edilebilir. Bu ilaçlar, hastalığın belirtilerinin tekrarlamamasını sağlar. Bu yüzden tedavi edici değildir. Behçet hastalığı tedavisi uzun süren bir hastalık olduğundan düzenli kan testleri ve göz muayenesi yapılarak, hastalığa neden olan durumlar araştırılır buna göre tedaviye yön verilir. Hastalığın tedavisi mutlaka doktor kontolünde yapılmalıdır.