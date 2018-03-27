Berko İlaç’tan Kanada’ya ihracat

Şimdiye kadar 41 ülke ile sözleşme imzalayan Berko İlaç, ihracat yaptığı ülkeler arasına Kanada’yı da dahil etti.

Otuz yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonu ile insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam eden Berko İlaç, son yıllarda ihracat alanında da önemli çalışmalar yürütüyor. 2016 yılından bu yana ihracat alanında adımlar atan firma, Kanada'da Jamp Pharma ile sözleşme imzaladı.

Dış ticaret çalışmaları dâhilinde 41 ülke ile sözleşme imzalayan ve bunların 14'ü ile aktif ticaret yapmaya başlayan firmanın, kalan 27 ülke ile de ruhsatlama çalışmaları devam etmektedir; başta ABD ve Azerbaycan olmak üzere, Gürcistan, Irak, Kosova, Makedonya, Moldova, Vietnam, Güney Kore, Lübnan, Sudan, Dağıstan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapmaktadır.

Berko İlaç, ihracat alanındaki atılımlarının yanı sıra, yakın zamanda T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve “Global Türk Markaları” yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Turquality Marka Destek Programı”na katılma hakkı kazandı. Firma, program kapsamında dört yıl süreyle destek alacak.