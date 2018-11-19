Beta HCG hormonu nedir? Beta HCG yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Beta HCG hamilelik sırasında plasenta tarafından üretilen bir hormondur ve tipik olarak kanda saptanır. Beta HCG testi hamileliği teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir. Peki, Beta HCG yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Beta HCG hormonu gebeliğin var olup olmadığını belirten hormondur. HCG testi, plasentadaki trofoblastik hücrelerden salgılanmakta olan bir hormon aracılığıyla uygulanmaktadır. Şimdi, Beta HCG yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Hep birlikte öğrenelim…

BETA HCG HORMONU NEDİR?

Beta HCG Hormonu (Human chorionic gonadotropin), kadında gebeliğin var olup olmadığını belirten hormondur. Yapılan kan testinde gebeliğin olup olmadığı beta HCG hormonu vasıtasıyla test edilir. Gebelik tespitinde temel alınan beta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasındadır.

Hamilelik sırasında, gelişen plasentadaki hücreler hCG yapar. Plasenta, yumurtayı dölledikten ve rahim duvarına yapıştıktan sonra yumurtayı besleyen keseciktir. Beta hCG, ilk önce yaklaşık 11 gün sonra kan numunesinde tespit edilebilir. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte iki katına çıkmaya devam eder. Progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise, gebelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen bir hormondur.

Hamilelik dönemi içerisindeki kişinin son adet tarihi (SAT) göz önünde bulundurularak hesaplanan gebelik haftaları ve bu haftalara göre Bhcg değerleri şöyledir;

Gebelik Haftası Beta HCG Değerleri

3. hafta 10 – 50

4. hafta 5 – 425

5. hafta 20 – 7300

6. hafta 1,080 – 56,000

7. – 12. hafta 7,650 – 290,000

13. – 16. hafta 13,300 – 250,000

17. – 24. hafta 4,000 – 165,000

25. – 40. hafta 3,640 – 117,000

BETA HCG YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Beta HCG seviyeleri her zaman gebelik olduğunda yükselmez. Başka sebeplerle de beta HCG hormonu yükselebilir. Beta HCG hormonunun yükselmesinin diğer sebepleri;

– Düşük

– Dış gebelik

– Gastrik

– Boş gebelik

– Çoğul gebelik

– Bazı pankreas kanseri türleri

– Bazı mide kanserleri

– Yumurtalık ve testis kanseri

– Down sendromu gibi doğumsal anomaliler

– Molar gebelik

– Karaciğer tümörü, trofoblastik tümörler, gonadal tümörler

– Erkeklerde ise testis tümörü olduğu durumlarda beta HCG hormonunda artış görülebilir. Eğer değerler beklenenden çok yüksekse ikiz ya da üçüz gebelik olma ihtimali de bir hayli yüksektir.

Ayrıca bazı progesteron içeren bitkiler ve yiyecekler de beta HCG değerlerinde yükselmeye sebep olur. Beta HCG hormonunu yükselten yiyecekler; avokado, dereotu, domates, ıspanak, ay çekirdeği, ceviz ve amla yani bektaşi üzümü gibi yiyeceklerdir.

BETA HCG DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Hamilelikte normal şartlarda döllenmeden sonraki 6 günden itibaren kandaki Beta Hcg hormonunun artması gerekir. Bu artış her 2 günde bir daha önceki miktarın iki katına ulaşmalıdır. Böyle istikrarlı bir artış olmadığında, Beta Hcg düşüklüğü tespit edildiğinde gebelik hakkında olumsuz durumlar değerlendirmeye alınır. Normalde gebelikte yükselmesi gereken beta Hcg hormonu düşerse, bu özellikle gebeliğin başlangıcında olursa düşüğe işaret edebilir. Bunun dışında dış gebelik şüphesi yaratabilir. Beta Hcg düşüklüğü tespit edilirse kadında düşük ve dış gebelik riski olduğunu gösterir önemli bir bulguya ulaşılmış olur.

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