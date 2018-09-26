Bipolar bozukluk kimlerde görülür? Bipolar bozukluk nedir? İşte belirtileri ve tedavisi…

“İki uçlu mizaç bozukluğu” olarak da bilinen bipolar bozukluk hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir, belirtileri nelerdir? Vincent Van Gogh'un da müzdarip olduğu düşünülen bipolar bozukluk genellikle 15-24 yaş aralığında görülüyor. İşte “Mani” ve “Depresyon” olmak üzere iki ana kategoriye ayrılan bipolar bozukluk nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Tüm dünyada her 100 kişiden 1-2’sinde görülen bipolar bozukluğun belirtileri arasında çökkünlük, mutsuzluk, hayattan keyif alamama, değersizlik düşünceleri, karamsarlık, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik bulunuyor. Bipolar bozukluk (eski adıyla manik depresif) hastalığı belirtileri ve tedavisi haberimizde.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk (manik depresif hastalık), taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin olduğu, duygusal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan ruh hallerine döndükleri fakat dalgalanmaların yaşam boyu görülebildiği bir ruhsal bozukluktur. Teşhis edilebilmesi oldukça zor bir duygu durum bozukluğu ve farklı kişilerde farklı özellikler gösterebildiği için bazı kişiler maniye ya da depresyona daha yatkın olurken bazı kişilerde belirtiler iki uç duygu durumu arasında gidip gelme şeklinde olabilmektedir.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın birbirine tamamen zıt evresi vardır:

1) Mani veya Hipomani

– Yersiz/aşırı neşe hali, ya da öfke/sinirlilik/agresyon,

– Aşırı konuşma, konudan konuya atlama,

– Düşüncelerde hızlanma,

– Abartılı özsaygı,

– Alışılmışın dışında enerji, daha az uyku ihtiyacı,

– İmpulsivite, düşüncesizce doyuma ulaşma isteği, (alışveriş çılgınlığı, ani seyahatler, aşırı ve bazen rastgele seks, yüksek riskli iş yatırımları, hızlı araba kullanma)

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2) Bipolar Depresyon

– Depresif ruh hali ve düşük özsaygı,

– Her zamanki aktivitelere karşı ilgi veya haz eksikliği,

– Düşük enerji seviyesi,

– Üzüntü, yalnızlık, çaresizlik, suçluluk duygusu,

– Yavaş konuşma, yorgunluk ve zayıf koordinasyon,

– Uykusuzluk veya aşırı uyuma,

– İntihar düşüncesi, girişimi,

– Düşük konsantrasyon.

KADINLARDA DEPRESYON NASIL OLUŞUR?

Dünya Sağlık örgütünün çalışmalarına göre depresyon kalp hastalıkları ve onkolojik hastalıklardan sonra en önde gelen hastalıklar arasındadır ve dolaylı yoldan bağışıklık sistemini de etkilediği için bir çok fiziksel hastalığı zemin hazırlamakta ve hayat kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir.

BİPOLAR BOZUKLUK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bahar aylarında, askerlik, gebelik ve loğusa dönemlerinde artış gösteren bipolar bozukluk atakları genellikle 15-24 yaş arasında görülür ve çoğunlukla yaşam boyunca sürer. Her yaşta görülebildiği gibi en sık 20’li yaşların başında başlar. Her 100 kişiden 1-2’sinde pipolar bozukluk vardır. Tüm dünyada benzer sıklıkta görülmektedir. Kadın-erkek arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur. Çocuklarda ve 65 yaş üstünde nadiren yeni teşhis edilmiş mani görülür.

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİ

Hastalığın manik ya da depresif atak döneminde olan hasta; belirtilerin çok şiddetli olduğu durumda, riskli davranışlar, intihar düşüncesinin girişimle sonuçlanmaması ya da saldırgan davranışlar gösterdiğinde hastaneye yatırılır. Tedavide çeşitli ilaçların yanı sıra ek yöntemlere de başvurulabiliyor. Bunlar; EKT, TMU, Deep TMU gibi tedaviler. Koruyucu tedavide ise duygudurum dengeleyici ilaçların yanı sıra hastanın kendi kendini yönetmesini sağlamak ve hastaya şahsi sorumluluk yüklemek, sanıldığından daha etkili olabilir. Bipolar bozuklukları olan insanlar bunun için psikoterapiye başlarlar. Psikoterapi yöntemleri çok etkili olarak bilinirler. Bu durum özellikle, hastanın kişisel sorunları ve güçlü yönleri dikkate alınıp, hasta yakınları da terapiye dahil edildiğinde geçerli olur.