Bir ay boyunca boğazında kaldı! Doktorlar şoke oldu

Aydın’ın Çine ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir kişi boğazına kaçan sülükle yaklaşık bir ay yaşadı. Sülük yapılan ameliyatla canlı olarak çıkarıldı.

Aydın'ın Çine ilçesi Soğancılar Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Mustafa Doğru boğazına kaçarak yapışan sülüğü bir ay boyunca hissetmedi. Hayvancılık ile geçimini sağlayan Mustafa Doğru hayvanlarını sulattığı göletteki suyu, bidonlara boşaltmak amacıyla, ağzı ile hortumu çekerek su getirmeye çalıştı. Bu sırada hortumun içinde bulunan sülük boğazına yapıştı.

Doğru, boğazına kaçan sülüğü bir ay boyunca hissetmezken, bir süre sonra ses kısıklığı ve ağzından kan gelmesi şikayetleriyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Doğru'nun boğazında sülük olduğu tespit edildi. Atatürk Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Kürşat Bensoy yaptığı muayenede sülüğü görerek Doğru'yu ameliyata aldı. Genel anestezi altında Larinkoskopi yapılarak Doğru'nun Lareks'ine (gırtlak) yapışan sülük canlı olarak alındı. Ameliyattan sonra gözetim altına alınan Doğru, bir gün sonra hastaneden taburcu edildi.

İHA