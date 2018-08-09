BM’den Hudeyde’de 90 bin kadının tehdit altında olduğu uyarısı

BM Nüfus Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde’nin 5 ilçesinde jinekologlara destek verildiği ancak güvenliğin olmayışı ve korku faktörlerinin, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşma çabası önünde engel oluşturduğu belirtildi.

“Hudeyde’de artan şiddet, yaklaşık 90 bin kadını tehdit ediyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, bu kadınların 14 bininde gebelikle ilgili acil bakım gerektiren komplikasyon ihtimali olduğu aktarıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIRLI

Yemen’deki anne ölüm oranlarının yüksekliğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede devam eden savaş ve kriz nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşımın son derece sınırlı olduğu da vurgulandı.

Yemen’de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanıyor.

Ülkede temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerden dolayı salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran’da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

AA