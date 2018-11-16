Böbrek taşı tedavisi | Böbrek taşı tedavi yöntemleri nelerdir?

Gün içerisinde yeterince sıvı almamak, genetik faktörler, aile öyküsü, yaş, cinsiyet, ırk, az hareket veya hareketsizlik ve diyet gibi faktörlerin oluşum riskini artırdığı böbrek taşı nasıl tedavi edilir? İşte böbrek taşı tedavi yöntemleri..

Böbrek taşları (böbrek litiazisi, nefrolitiazis), böbreklerin içinde oluşan mineral ve tuzlardan oluşan sert birikintilerdir. Böbrek taşı rkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülüyor. Haberimizden böbrek taşı tedavi yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ

Böbrek taşlarının tedavisi, taş türüne ve nedenine bağlı olarak değişir.

Minimal semptomlu küçük taşlar invazif tedavi gerektirmez.

Günde 2 ila 3 litre kadar su içmek, idrar sisteminizi temizlemenize yardımcı olabilir.

Küçük bir taşı düşürmek biraz rahatsızlık verebilir. Hafif ağrıyı azaltmak için doktorunuz ibuprofen (Advil, Motrin IB, diğerleri), asetaminofen (Tylenol, diğerleri) veya naproksen sodyum (Aleve) gibi ağrı kesiciler tavsiye edebilir.

Doktorunuz böbrek taşınızı düşürmenize yardımcı olacak bir ilaç verebilir. Alfa bloker olarak bilinen bu tip ilaç, üreterinizdeki kasları gevşetir, böbrek taşını daha hızlı ve daha az acı ile düşürmenize yardımcı olur.

Bazı durumlarda, bir ürolog lithotripsy adı verilen bir şok dalgası terapisi uygulayabilir. Bu böbrek taşını daha küçük parçalara ayıran ve geçmesine izin veren bir tedavidir.

Litotripsiye izin vermeyen bölgelerde bulunan büyük taşlı insanlar, arkadaki bir insizyon yoluyla taşın çıkarılması veya idrar yoluna ince bir tüp yerleştirilmesi gibi cerrahi prosedürler alabilirler.

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