Boğaz ağrısını ne geçirir? Boğaz ağrısı nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Boğaz ağrısı (farenjit veya bademcik iltihabı olarak da bilinir) genellikle farenks (yutak) veya bademcik çevresindeki bölgeyi etkileyen bir hastalığın belirtisidir. Toplumu oldukça sık etkileyen ve belirtileri ile doktora başvurudaki en sık şikâyet sebeplerinden biri olan boğaz ağrısı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz... Boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Çoğu boğaz ağrısı enfeksiyonlardan veya kuru hava gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır. Boğaz ağrısı rahatsız edici olsa da, genellikle kendi başına düzelir. Boğaz ağrısı ayrıca soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonların başta gelen belirtileri arasındadır. Boğaz ağrısı, etkiledikleri boğaz kısmına bağlı olarak, türlere ayrılır: Farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanma. Tonsillit, bademciklerin şişmesi ve iltihaplanması.

Larenjit, ses tellerinin ya da larinksin enfeksiyonudur.Yaygın sebebi (farenjit) soğuk algınlığı veya grip gibi viral bir enfeksiyonlar olan boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısına neden olan etkenler, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ

Boğaz ağrısı belirtileri neyin sebep olduğuna bağlı olarak değişebilir. Boğaz ağrısı ile birlikte, aşağıdaki gibi semptomlarınız olabilir:

– Burun tıkanıklığı

– Burun akması

– Hapşırma

– Öksürük

– Yüksek ateş

– Titreme

– Şişmiş lenf bezleri

– Boğuk ses

– Vücut ağrıları

– Baş ağrısı

– İştah kaybı

– Kulak ağrısı

– Ağzı açmada zorluk çekme

– Açıklanamayan yumru

– Planlanmamış veya açıklanamayan kilo kaybı

– Şiddetli ağrı

– Bir haftadan fazla boğaz ağrısı

Boğaz ağrısına eşlik eden ve hemen tıbbi yardım gerektiren belirtiler şunlardır:

– Solunum zorluğu

– Stridor (nefes alırken hırıltılı ses)

– Konuşma zorluğu ve ağızdan salyanın akması

– Yutma zorluğu

BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ

Boğaz ağrısı nedenleri enfeksiyonlardan yaralanmalara kadar değişir. İşte en sık boğaz ağrısı nedenlerinden sekizi.

1. Soğuk algınlığı, grip ve diğer viral enfeksiyonlar

Virüsler, boğaz ağrısının yaklaşık yüzde 90’ına neden olur. Boğaz ağrısı neden olan virüsler arasında:

– Soğuk algınlığı

– Grip

– Tükürük yoluyla bulaşan bir enfeksiyöz hastalık olan mononükleoz

– Kızamık, döküntü ve ateşe neden olan bir hastalık

– Suçiçeği, ateş ve kaşıntılı, engebeli döküntüye neden olan enfeksiyon

– Kabakulak, boyundaki tükürük bezlerinin şişmesine neden olan bir enfeksiyon.

2. Bakteriyel enfeksiyonlar

Bakteriyel enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olabilir. En yaygın olanı A grubu Streptococcus bakterisidir. Boğaz ağrısı, çocuklarda boğaz ağrısı vakalarının yaklaşık yüzde 40’ına neden olur. Göğüs iltihabı ve gonore ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olabilir.

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3. Alerjiler

Bağışıklık sistemi polen, çimen ve hayvan kedisi gibi alerji tetikleyicilerine tepki verdiğinde, burun tıkanıklığı, gözlerin sulanması, hapşırma ve boğaz tahrişi gibi semptomlara neden olan kimyasalları salgılar. Burundaki aşırı mukus, boğazın arkasına akabilir. Buna postnazal damla denir ve boğazı tahriş edebilir.

4. Kuru hava

Kuru hava, ağız ve boğazdaki nemi emerek boğazın kuru ve ağrılı hissedilmesine neden olabilir.

5. Duman, kimyasal maddeler ve diğer tahriş edici maddeler

Çevrede birçok farklı kimyasal madde ve diğer maddeler de dahil olmak üzere, boğazı tahriş eder. Bunlar:

– Sigara ve diğer tütün dumanı

– Hava kirliliği

– Temizlik ürünleri ve diğer kimyasallar

6. Yaralanma

Boğaza gelen bir darbe veya boyund kesilmesi gibi herhangi bir yaralanma boğazda ağrıya neden olabilir. Boğaza kaçan bir parça yiyeceği çıkarmaya çalışmak da tahriş edebilir. Tekrarlanan ağrı boğazdaki ses tellerini ve kasları zorlar. Yüksek sesle konuştuktan veya uzun bir süre şarkı söyledikten sonra boğaz ağrınız olabilir. Boğaz ağrısı, sık sık bağırmak zorunda olan kişiler (öğretmenler gibi) arasında yaygın bir şikayettir.

7. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), mideden alınan asidin özofagusa (ağızdan mideye yiyecek taşıyan tüp) geri döndüğü bir durumdur. Asit yemek borusu ve boğazı yakar. Mide ekşimesi ve asit reflüsü gibi semptomlara neden olur.

8. Tümör

Boğaz, gırtlak veya dilde oluşan bir tümör, boğaz ağrısının daha az yaygın bir nedenidir.

BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ancak, ağrı ve ateşi hafifletmek için birçok insan asetaminofen veya diğer hafif ağrı kesicilere yönelir. Ayrıca bal gibi (alerjiniz yoksa) boğazı yumuşatacak besinlerle doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Bol bol su tüketmek de faydalıdır. Farenjit nedeniyle oluşan boğaz ağrısı için adaçayı tüketilebilir. Sigara ve benzeri boğazı tahriş eden zararlı etkenlere de mağruz kalmamak gerekir.

Çocuklara veya gençlere aspirin verirken dikkatli olun. Suçiçeği veya grip benzeri semptomlardan kurtulan çocuklar ve gençler asla aspirin almamalıdır. Bunun nedeni, aspirinin, bu tür çocuklarda nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan Reye sendromudur.

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi

Eğer boğaz ağrınız bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Semptomlar bitmiş ya da azalmış olsa bile, reçete edilen antibiyotikleri tam olarak almalısınız. Tüm ilaçların talimatlara uygun olarak alınmaması, enfeksiyonun kötüleşmesine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olabilir. Boğaz ağrısını tedavi etmek için antibiyotik tedavisinin tamamlanmaması, çocuğun romatizmal ateş veya ciddi böbrek iltihabı riskini artırabilir.

Diğer tedaviler

Boğaz ağrısı, viral veya bakteriyel enfeksiyondan başka bir durumun belirtisi ise, tanıya bağlı olarak başka tedaviler düşünülecektir.

Evde tedavi

Çoğu boğaz ağrısını evde tedavi edebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla savaşmasına olanak sağlamak için bol bol dinlenmek önemlidir.

Boğaz ağrısını hafifletmek için:

– Sıcak su ile 1/2 ila 1 çay kaşığı tuzu karıştırıp gargara yapın

– Bal ile sıcak çay, çorba suyu veya limonlu ılık su gibi boğazı yatıştırıcı sıcak sıvılar tüketin. Bitkisel çaylar özellikle boğaz ağrısını yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

– Boğaz pastili emmek boğaz ağrısını rahatlatmada etkilidir.

– Bulunduğunuz ortamdaki havayı nemlendirin

– Boğazınızı daha iyi hissedinceye kadar sesinizi dinlendirin.