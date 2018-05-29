Boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları

Özellikle masa başında ve bilgisayar karşısında çalışmak zorunda olan insanlarda ve genç bireylerde meydana gelen boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesi neden kaynaklanır? Belirtileri ve tedavi yollar nelerdir? Hepsini haberimizde bulabilirsiniz...

Boyunda düzleşme kendi başına bir hastalık değildir. Omurganın ağrıya neden olan başka bir hastalığına eşlik edebilen bir bulgudur. Kişinin yaşam kalitesini düşüren boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları…Boyun düzleşmesi ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde…

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDİR?

Boyun düzleşmesi, üst omurgada (servikal bölge), yani boyun omurunda bir eğridir. Omurgadaki eğrilik normalde dengeyi korurken baş ve omurgayı sabitlemeye etmeye yardımcı olur. Servikal omurga genellikle C şeklindedir fakat eğriliğin normalden daha derin olduğu zamanlar vardır ve boyun düzleşmesi (servikal lordoz) olarak bilinen duruma neden olur. Servikal lordoz, boyun bölgesinde içe doğru anormal bir kurvatürdür ve bu da başın normal pozisyonunun ötesinde ileriye doğru (veya çıkıntılı) görünmesini sağlar. Ayrıca servikal omurganın düzeldiği veya diğer yönde yayıldığı bir ters lordoz (servikal kifoz olarak bilinir) vardır.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN NEDENLERİ

Boyun düzleşmesine neden olduğu bilinen birçok faktör vardır. Çoğu kalıtsal bir durumdur. Çoğu durumda sağlıklı duruşun bozulmasından oluşur. Ayrıca, yaralanma ve / veya travma, stres ve boyundaki gerilmeden kaynaklanabilir. Kemik dokusunun incelmesi ve zamanla kemik yoğunluğunun azalması olan, sıklıkla boyun bölgesinde görülebilen osteoporoz da boyun düzleşmesinin nedenidir. Kemik dokusunun incelmesiyle, boyun dik pozisyonunu korumak yerine, rahat bir halde dışarı doğru kaymaya meyilli olabilir. Osteoporozdan muzdarip olanlar, boynun ileri pozisyonunda daha normal hissedebilirler.

Osteoporozun dışında, obezitenin boyun düzleşmesine de neden olduğu bilinmektedir. Obezite vücudun dengesini ve merkezini etkileyebilir, böylece vücutta doğal olmayan bir ağırlık ve zorlanma gösterebilir.

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BOYUN DÜZLEŞMESİNİN BELİRTİLERİ

Birçok insan, boyun düzleşmesine sahip olduğunu asla bilemez. Boyun düzleşmesinde, sıklıkla semptomlar gibi acı olmadan eşlik eder. Boynun düzleşmesini, zaman geçtikçe değişimini fark etmeyen birçok kişi vardır. Değişim genellikle kademeli ve sabittir. Bir travmadan dolayı değişiklik meydana gelirse ve boyun bölgesinde sinirlerin sıkışmasına neden olursa ağrı fark edilebilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Boyun düzleşmesi genellikle doktor tarafından MR ve röntgen gibi tetkiklerle tespit edilir. Bu muayeneler, omurga eğrisindeki değişikliklerin nasıl değiştiğini ve eğrideki değişikliklerin nörolojik bir durumun sonucu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Şiddetli olmadığı sürece boyun düzleşmesi herhangi bir tıbbi tedavi gerektirmez. Boyun düzleşmesi tedavisinde bir diğer yöntem boyunluk kullanmaktır. Tedavide iyileştirici önerilerin dışında hastanın iyileşme sürecini rahat atlatması için ağrı kesiciler de kullanılmaktadır. Eğer ağrı kesiciler rahatsızlığı gidermezlerse, boyun düzleşmesi olan hastaların uygun duruşu yeniden kazanabilmeleri için fizik tedavi tavsiye edilir.

BOYUN AĞRILARI VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ: