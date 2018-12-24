Brusella (Bruselloz) nedir? Brusella nasıl bulaşır? Brusella belirtileri ve tedavisi… oub2

İnsanlarda çiğ et ve pastörize edilmemiş süt içerebilen kontamine yiyecekler nedeniyle yayılan brusella hastalığı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Brusella (Bruselloz) nedir? Brusella nasıl bulaşır? Brusella belirtileri ve tedavisi…

Sırt, bel, diz ve bileklerde şiddetli ağrılar, kilo kaybı, ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan brusella hastalığı nedir? Brusella nasıl bulaşır? Brusella belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

BRUSELLA (BRUSELLOZ) NEDİR?

Bruselloz, Brucella adı verilen bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyöz bir hastalıktır. Bakteriler hayvanlardan insanlara yayılabilir.

BRUSELLA NASIL YAYILIR?

Bruselloz birçok yabani ve evcil hayvanda görülebilir. Hayvancılıkla uğraşan insanlara bulaşma riski çok daha yüksektir. Sığır, keçi, koyun, domuz, köpek, deve, yaban domuzu ve ren geyiği hastalığa özellikle yatkındır. Bakteriler hayvanlardan insanlara üç ana şekilde yayılabilir:

Çiğ süt ürünleri

Enfekte hayvanların sütünün içindeki Brucella bakterileri, bu sütlerle üretilen ve pastörize edilmemiş süt, dondurma, tereyağı ve peynir tüketen insanlara bulaşabilir. Bakteri, enfekte hayvanların çiğ veya az pişmiş etlerinden de bulaşabilir.

Hava yolu ile temas

Brucella bakterileri havada kolaylıkla yayılır. Çiftçiler, laboratuvar teknisyenleri ve mezbaha çalışanları, bakterileri soluma yoluyla kapabilir.

Direkt temas

Enfekte bir hayvanın kanında, sperminde veya plasentasında bulunan bakteri kan dolaşımınıza bir kesik veya yaradan girebilir. Normalde hayvanlarla sıradan temas enfeksiyona neden olmaz. Bruselloz evcil hayvanlardan çok nadiren bulaşır. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler risk altındadır ve evcil hayvanlarını brusellaya karşı aşılatmaları koruyucu olabilir.

Bruselloz normal olarak insandan insana yayılmaz, ancak birkaç vakada, kadınların doğum sırasında veya anne sütü ile bebeklerine hastalık bulaştırdıkları tespit edilmiştir. Bruselloz nadiren, cinsel aktivite veya kontamine kan veya kemik iliği nakliyle yayılabilir.

BRUSELLA BELİRTİLERİ

İnsanlarda bruselloz belirtileri grip olanlarda görülenlere benzer. Semptomlar şunları içerebilir:

– İştah kaybı

– Sırt ağrısı

– Titreme

– Letarji (insanda yaşam işlevlerinin aşırı ölçüde zayıfladığı, çok derin ve sürekli, patalojik uyku durumu)

– Baş ağrısı

– Karın ağrısı

– Eklemlerde ağrı

– Ateş

– Kilo kaybı

BRUSELLA TEDAVİSİ

Bruselloz genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Doktorunuz hem rifampin hem de doksisiklin gibi antibiyotikler reçete edebilir. Bu ilaçları en az altı hafta boyunca kullanmak gereklidir.

İLGİLİ HABER Altıncı hastalık (Roseola) nedir? Altıncı hastalık nedenleri, belirtileri ve tedavisi...