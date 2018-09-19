Bu gıdalar indirime girdiğinde mutlaka uzak durun

Birçoğumuz alışveriş yaparken genellikle indirimde olan ürünleri tercih ederiz. Ancak gıda alışverişlerinde, sağlığınızı tehdit altına almamanız için indirime girdiğinde uzak durmamız gereken gıdalar bulunuyor. İşte o gıdaların listesi…
Avokado
Avokado indirime girdiğinde eğer o gün kullanacaksanız satın alın. Aksi halde yumuşamış avokado ertesi gün kararmaya başlayıp ardından tat olarak da ekşiyecektir. Avokadoyu karardığı an yemekten uzaklaşın, zehirleyebilir.
Et
Hayvansal ürünlerde fiyatından ziyade kalitesi önemlidir. Organik, sağlıklı bir et istiyorsanız ödeyeceğiniz parayı göz ardı etmeyin. Bu anlamda biraz fazla para harcamakta fayda var.
Şarküteri ürünleri (sucuk, salam, sosis)
Önceden dilimlenen ürünlerden uzak durmak şart çünkü mikroorganizma sayısının özellikle muhafaza süresinin 14. gününden itibaren artış gösterdiği gözlendi.
Yumurta
Uygun ortamlarda üretilmeyen yumurta, sindirim sistemi bozuklukları, alerjik reaksiyonlar gibi birçok sağlık problemine neden olabilir.