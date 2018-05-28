Köylüler iddia etti: Bu otu yiyen, ikiz doğuruyor

Muş'un Varto ilçesinde yetişen cağ bitkisi tezgahlarda yerini aldı. Bölgede bulunan Kaynarca Köyü'nde tam 84 çift ikiz yaşadığını belirten bölge halkı, bu durumu cağ bitkisine bağlıyor.

Muş'un Varto ilçesinde yetişen ve ‘ikiz iksiri' olarak bilinen cağ bitkisi tezgaha çıktı.

KAYNARCA KÖYÜ’NDE 84 ÇİFT İKİZ VAR

Varto ilçesinin Kaynarca köyü bölgesinde genellikle çıkan ve ikiz doğurganlık oranında etkili olduğu tahmin edilen cağ otu, tezgâhlarda yerini almaya başladı. Yetiştiği 100 haneli bin 733 nüfuslu Kaynarca köyünde tam 84 çift ikiz yaşarken, bunun sırrının ise “cağ” denilen bitkide olduğuna inanılıyor. “İkiz iksiri” olarak da anılan “cağ”, Muş'un Varto ilçesinde özel lezzetinden ötürü yılda iki-üç ton tüketilecek kadar sevilen, etten daha kıymetli bir bitki. Yöre halkı, “cağ hem ikiz yapar, hem de çocuğu olmayana çocuk verir” diyor.

Satıcı Servet Karakaş, cağ otunun Kaynarca köyünde geldiğini ve bu otu yiyenin hepsinin ikiz sahibi olduğunu söyleyerek, kilosunun 20 TL'de sattığını belirtti.

İHA