Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısının nedenleri ve tedavisi…

Burnun içindeki dokuları tahriş eden her şey burun akıntısına yol açabilmektedir. Burun akıntısı yaygın olarak görülür ve kendiliğinden iyileşebilir ancak bazı durumlar başka ciddi problemlerin habercisi olabilir. Peki, burun akıntısı nedir? Burun akıntısının nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

Özellikle soğuk havalarda insanların sıklıkla yaşadığı durumlardan biri olan burun akıntısı nedir? Burun akıntısının nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

BURUN AKINTISI NEDİR?

Mukus burnunuzdaki sadece sümüksü bir madde değildir (aslında yararlı bir amacı da vardır). Bakterileri, diğer mikropları ve kalıntıları yakalar ve akciğerlerinize girmesini engeller. Bazı durumlarda, örneğin soğuk algınlığınız veya alerjiniz olduğunda, mukus burnunuzdan veya boğazınızdan aşağı akabilir. Mukus burundan çıktığında, burun akıntısı denir. Sıkıcı olsa da, burun akıntısı yaygındır ve genellikle kendi kendine geçer. Ancak bazı durumlarda, tıbbi müdahale gerektirebilecek altta yatan bir sağlık sorununa işarettir.

BURUN AKINTISININ NEDENLERİ

Burun akıntısının birçok potansiyel nedeni vardır. En yaygın olanlardan bazıları enfeksiyonları ve alerjileri içerir. Bazı insanlar belirgin bir nedenden ötürü kronik burun akıntısına sahiptir. Bu nonallerjik rinit veya vazomotor rinit (VMR)denen durumdur. Daha az sıklıkla, burun akıntısı polipler, yabancı cisim, tümör veya migren benzeri baş ağrıları nedeniyle ortaya çıkabilir.

İLGİLİ HABER Alerji belirtileri ve tedavisi... Alerji nedir? İşte nedenleri

Burun akıntısı nedenleri şunlardır:

– Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)

– Alerjiler

– Kronik sinüzit

– Churg-Strauss sendromu

– Soğuk algınlığı

– Aşırı dekonjestan burun spreyi kullanımı

– Septum deviation (burun duvarının kayması) vb. anatomik sorunlar

– Uyuşturucu bağımlılığı (madde kullanım bozukluğu)

– Kuru hava

– Hormonal değişiklikler

– Suçiçeği

– Grip

– Burna yabancı bir cisim kaçması

– İlaçlar

– Burun polipleri

– Alerjik olmayan rinit (kronik sıkışıklık ya da hapşırma alerjiler ile ilgili olmayan)

– Mesleki astım

– Gebelik

– Respiratuar sinsitiyal virüs (RSV)

– Omurilik sıvısı kaçağı

– Tütün dumanı

BURUN AKINTISI TEDAVİSİ

Önerilen tedavi planı burun akıntısının temel nedenine bağlı olacaktır. Çoğu durumda, basit ev ilaçları kullanarak semptomlarınızı hafifletebilirsiniz. Bazı durumlarda, doktorunuz ilaç veya başka tedaviler önerebilir.

Soğuk algınlığı veya grip, burun akıntısına neden oluyorsa, tedavi seçenekleriniz sınırlı olabilir. Çoğu durumda kendi kendine iyileşir. Bol bol dinlenip bol miktarda sıvı tüketmek önemlidir. Reçetesiz ilaçlar, bazı belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı olabilir. Grip semptomlarınız şiddetliyse doktorunuz size antiviral bir ilaç verebilir. Bu, iyileşmeniz için gereken süreyi kısaltabilir.

Uzun süre tedavi edildiği halde akıntı kesilmiyorsa nedenini belirlemek için kan ve alerji testleri, burun, boğaz ve balgam kültürü, sinüs grafisi gibi tetkiklerin yapılması gerekir.

Antihistaminikler

Antihistaminikler, alerjik reaksiyonların semptomlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilecek ilaçlardır. Bazı antihistaminikler size uyku verebilir. Kullanmadan önce etiketi (prospektüs) mutlaka okuyun.

Antihistaminikler ayrıca diğer bazı ilaçlarla da reaksiyona girebilir. Özellikle kas gevşetici, uyku hapları veya sakinleştirici kullanıyorsanız, antihistaminik ilaçlar almadan önce doktorunuzla konuşun.