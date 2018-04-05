Burun estetiği yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

Türkiye'de burnunun görünüşünden memnun olmayan birçok kişi var, hatta araştırmalara göre burun estetiği yurtta en çok araştırılan estetik türü. Burun estetiği yaptırmak istiyor fakat kafanızdaki soru işaretlerinin aydınlatılmasına ihtiyaç duyuyorsanız, burun estetiği ve ameliyatsız burun estetiği konusunda detaylar haberimizde...

Burun estetiği konusunda birçok detay merak ediliyor. Cerrahi müdahale burun estetiği ile ilgili akla gelen ilk fikir olsa da büyütme ya da kalkık burun ucu elde etme gibi durumlarda ameliyata gerek olmadığı durumlar da oluyor. Burun ameliyatına aday iki hasta grubu bulunuyor. İlk grupta burun tıkanıklığı sorunu olanlar yer alıyor. Bu grubun muayenesinde deviasyon veya burun eti şişliği gibi bir sorun tespit edildikten sonra, nefes açıcı bir ameliyatla birlikte burna estetik müdahale talep eden hastalar bulunuyor. İkinci grupta ise sadece estetik bir iyileştirme talep edenler yer alıyor.

EN ÇOK ARAŞTIRILAN ESTETİK TÜRÜ

Araştırmalara göre ülkemizde yıl boyu ‘burun estetiği’ en çok aranan sorgu oldu. Ocak ayı ‘burun estetiği’ konusunda en çok arama yapılan zaman dilimi olarak ilk sırada yer alıyor. Bu da insanların yeni yıla ‘yeni bir ben’ düşüncesi ile başlangıç yapma isteğinin bir göstergesi olarak algılanabilir. Nisan, Haziran, Temmuz ve Ekim ayları bu zaman dilimini takip eden yoğunluk sırasına göre arama yapılan aylar. Arama sonuçlarına bakılırsa ‘burun estetiği’ konusu Türkiye dışında da ilgi çekiyor.

Estetikte dolgu malzemesinin önemleri;

Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika’da yaşayanlar da bu konuda sırasıyla sorgulama yapan ülkeler. Bunu da hem Türkiye’de estetik cerrahi operasyonlarının çok ileride seviyede olması ve fiyatlarının Avrupa ülkelerine göre daha makul olması olarak yorumlanabilir.

AMELİYATSIZ DOLGU YÖNTEMİ BURUN ESTETİĞİ NEDİR?

Dolgu ile estetik burun uygulaması, uygun ve doğru seçilen vakalarda radikal değişiklikler isteyen fakat kapsamlı bir burun estetiği ameliyatından çekinen bireyler için görsel olarak düşünülebilecek bir uygulamadır. Uygulama, burun bölgesine sürülen uyuşturucu bir kremin etkisini göstermesi ile başlayan ve ortalama olarak 10 dakika süren bir uygulamadır. Burun yapısının yüzün diğer yapıları ile uyumlu ve orantılı olmasını amaçlayan bu uygulama, vücut dokuları ile yüksek seviyede uyumlu olan dolgu maddeleri ile yapılmakta, eksik olan bölgenin; yani çıkıntılı bölgenin, önü ve arkasını tamamlamak prensibi ile uygulanmaktadır.

Burun estetiği başarısını etkileyen faktörler;

Birçok farklı basit estetik bozukluğun düzeltilebilmesi için etkili olan dolgu yönteminde temel hedef, dolgu maddeleri aracılığı ile burun üzerinde yer alan tümsek ya da hafif çukurların restore edilmesiyle estetik bozukluğun ortadan kaldırılmasıdır. Kısa bir süre içerisinde tamamlanabilen bu uygulama için herhangi bir ameliyathane ortamı, cerrahi girişim ekipmanları ya da benzeri bir komplike tedavi donanımı gerekmez. Yalnızca dolgu maddesi, uygun bir ortam, uyuşturucu krem ve özel enjektör yardımı ile alanında uzman bir hekimin dolgu ile estetik burun tedavisini tamamlayabileceğini söylemek mümkün.