Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor

Diyelim ki, uzun süreli bir tatile çıkacaksınız ve evde olmayacaksınız; fakat evde yiyecekleriniz var ve onları atmak istemiyorsunuz. Çözüm şu: buzluğa bozuk para koymak!

En iyi çözüm tabi ki buzluk! Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, döndüğünüzde ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz.

Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabi ki, tek bir demir parayla!

Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın. Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir.

Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir. Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır. Küçük ve sade bir hareket bile önemli şeyleri anlamak için ne kadar etkili, öyle değil mi? Böyle faydalı bilgilerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz, siz de bizi takip etmeye devam edin.