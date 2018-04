Canan Karatay: Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi

Kocaeli'de konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şekerli ve gazlı içeceklerin karaciğerde yağlanmaya neden olduğunu belirterek, "Artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var. Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Gebze Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ konulu konferansta sağlıklı beslenmenin sırlarını anlattı.

ÜNLÜ DOKTORU ELEŞTİRDİ

ABD’de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün ‘Japon patlıcanı mucizedir’ açıklamasını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay, “Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Sebebine gelince; vücudumuzun nasıl işlediğini doğal olarak bilince, sorunları çözeriz. Yok o şunu ye dedi, yok bu onu ye dedi, şunu yerseniz mucizedir, ABD’de yaşayan meşhur kalp cerrahımız ‘Japon patlıcanı mucizedir’; bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir şey olmaz. Mucize diye bir gıda olmaz, bir ot olmaz. Hepsi kandırmacadır, aldatmacadır ve hepsi ticaridir, haberiniz olsun. İnsan vücudu sağlıklı olduğu sürece hücreler normal çalıştığı sürece, bir kalp doktoru olarak, iç hastalıkları profesörü olarak zaten mucizeye ihtiyacınız kalmıyor. Mucize diye bir şey yok” diye konuştu.

HZ. MUHAMMED OLSAYDI…

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını da anlatan Prof. Dr. Karatay, “Ben 51 yıllık hekimim. Zamanında bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Hakikaten birayı çok içenler, alkolü çok kullananların karaciğeri yağlanırdı. Fakat şimdi artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var. 10 yaşındaki çocuklar alkol almıyorlar. Şekerli, gazlı içecekler alıyorlar. 1-2 yaşından itibaren doğum günü partilerinde bunlara arz ediliyor, bunlar da bunun bağımlılığına başlıyorlar. Dolayısıyla hem çocuklarımızın hem halkımızın alkolüdür. Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi. Bunu ben Diyanet İşleri Başkanı’na da söyledim. Çocuklarımıza C vitamini vermeyecek miyiz diye sorular geliyor. Meyve sularının C vitamini kaynağı olduğu halkımıza senelerce söylendi. Halkımız da yıllardır çocuklarına meyve sularını verip kendileri içiyor ve göbekler de yağlanıyor” dedi.

“HİÇBİRİ GENETİK DEĞİL”

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıkları düzeltmenin kişinin elinde olduğunu ifade ederek, “Şekerler ve her türlü un, yağ olarak depo edilir. Bunu unutmayın. Her türlü ekmekler, yok kırmızı un, yok kepek unu, yok şu unu, bu unu yani un haline geldiği anda her türlü şekerli sıvı içecekler de hepsi trigliseritleri yükseltir. Bunlar vücudumuzda yağ olarak depo edilir, hastalıkların temeli atılmış olur. Gözde katarakt, felç, beyinde pıhtı atması, kalp hastalıkları, akciğer hastalıklarına neden olur. Bacaklarda diz ağrıları, ayaklarda damar bozuklukları, deri hastalıkları ve meme kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri ve karaciğer kanserine neden olur. Bunların tümü kendi elimizdedir ve önlemek kendi elimizdedir. Hastalanmışsak da düzelmek elimizdedir. Hiçbiri genetik değildir” ifadelerini kullandı. DHA