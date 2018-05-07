Cehhahpaşa’da gece gündüz nöbet tutan öğrenciler: Umudumuz var bu tasarı geri dönecek

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarısına karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemleri devam ediyor. Günlerdir gece gündüz nöbet tutan öğrenciler, tasarının geri çekileceğine dair umutları olduğunu belirtirken, eylemde ilk yardım eğitimi, organ bağışı çadırı gibi etkinliklere de yer veriliyor.

İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak istenen Cerrahpaşa Tıp Falültesi’nin öğrencileri ve akademisyenleri bölünme tasarısının geri çekilmesi için günlerdir hastane bahçesinde eylemde. Eylemlerini adeta sosyal sorumluluk projesine dönüştüren gençler vatandaşların farkındalığını da arttırmak için hasta yakınlarına ilk yardım eğitimi, organ bağışı çadırı gibi pek çok etkinlik düzenliyor.

Hıdırellez akşamı hastane bahçesindeki ağaçlara dileklerini asan öğrenciler tarihi hastanenin bölünmemesini diledi. Tarihi hastaneye gelen vatandaşların da desteğini alan Cerrahpaşalılar eylemlerinin amacının politik değil akademik olduğunu vurguladı.

Aslı Açıl (22) 4. Sınıf öğrencisiyim Malatya’dan kalkıp geldim. Oralardan gelen bir sürü arkadaşımız var. İlk seneden şu güne kadar bilimsel eğitim nedir, kalite nedir, nitelikli hoca nedir burada öğrendim. Benim sadece yurtdışı dergilerinde gördüğüm hocaların burada ders veriyor olduğunu gördüm. Her dersimize giren hocalar uluslar arası alanda tanınan isimler. Buradaki bilimsel ortam bizim idealimizi arttırıyor. Buradan çıkan öğrenciler mutlaka dünyaya açılıyor. Hepimizi burada ortak noktada buluşturan şey idealimiz. O yüzden Cerrahpaşa bizim için çok değerli. Buradaki her insan hayatlarımızı buraya adadık. Burası bir ekol. Biz bu ekole zarar gelsin istemiyoruz. Kolay kazanmadık kolay da bırakmayacağız.

Adil Abdulhayoğlu (22)

Bölünürse büyük yıkım olacak hem itibar hem marka kaybı yurtdışı bilinirliği yok olacak akademisyenlerimizin ayrılması da söz konusu. Şuan ki tasarı bölünmeden ziyade koparılma. Yeni kurulmuş bir üniversite olacak. Sesimizi duysunlar istiyoruz tek amacımız bu.

Gece de sessiz oturma eylemi yapılıyor. Hıdırellez akşamı da hocalarımızla dileklerimizi ağaçlara astık. Hepimizin tek dileği bölünmememiz. Söylemimizi temiz tutmak hastanenin işleyişini bozmamak diğer üniversitelerle etkileşim kurmaya çalışıyoruz. Burada slogan atılmıyor. Tepkimizi en zeki şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz.

Rabia Can (23) 2014’te üniversiteye girdim. Bizim hareketimizin sebebi bu bölünmede kamu yararı yok. İdeolojik değil akademik problemlerimiz var. Yasa tasarısının ertelendiğini duyduk bu bize güç verdi. Sesimizin duyulduğu belli umutluyuz.

VATANDAŞLAR ÖĞRENCİLERE DESTEK VERİYOR

Halime Öztürk (66) 42 senedir buraya gelip giderim. Bölünmesi de ne demek. Yapılan yanlış. Tarihimiz bu hastane.