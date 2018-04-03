CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’dan önerge

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, izlenen politikalar nedeniyle, özel hastaneler ile devlet hastaneleri arasındaki hizmet farkının her geçen gün açıldığını söyleyerek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Milletvekili Turpcu, önergesinde Anayasamızın 56. Maddesi “…Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” ifadesini hatırlattı. Ancak izlenen politikalar nedeniyle, özel hastaneler ile devlet hastaneleri arasındaki hizmet farkı her geçen gün açıldığını ifade eden Milletvekili Turpcu, sağlığın piyasalaştırıldığını, kamu hastanelerinde randevu tarihlerinin bazen aylarca sonraya verilmesi nedeniyle vatandaşların hastalığın ilerlemesi, ölüm ya da özel hastaneye gitme ikileminde bırakıldığını vurguladı.

Milletvekili Turpcu önergesinde, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a u soruları yöneltti:

– Sosyal güvencesi olan bir vatandaşımız sağlık giderlerinin ne kadarını cebinden ödemektedir?

– Kamu hastanelerinin yoğunluğu nedeniyle randevu tarihlerinin bazen aylarca sonraya verilmesi teşhis ve tedavi süresini uzattığı gibi hastaların istemeyerek de olsa özel hastanelere yönelmelerine neden olmaktadır. Uygulanan sağlık politikasının, sağlığı piyasalaştırmasına karşı tedbir alınacak mıdır?

– Hastaların bekleme dolayısıyla hastalığın ilerlemesi ve ölüm ikileminden kurtulması için ne gibi tedbirler alınacaktır?

– 2015-2016-2017 yıllarında kamu hastaneleri ve özel hastanelerde yapılan muayene sayısı kaçtır? SGK'dan gerek muayene gerekse tedavi işlemleri için özel hastanelere ne kadar ödemiştir?

– Özel hastanelerin aldığı fark %30'lardan %200'lere çıkarılmıştır, bu çarpıklığın giderilmesi için bir çalışmanız olacak mıdır?