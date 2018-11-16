CHP’li Gökçel: Tıp fakültesi ‘malzemenizi kendiniz alın, öyle ameliyat edelim’ diyor

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olmak için bekleyen hastaların "Malzemenizi kendiniz alın, öyle ameliyat ederiz." cevabıyla karşılaştıklarını iddia etti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Gökçel, “Sağlık hakkından, vatandaşın hayatından tasarruf ediyorlar” dedi.

CHP'li Cengiz Gökçel, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin hastalara tıbbi cihazları dışarıdan getirmeleri durumunda ameliyat olabileceklerini söylediklerini iddia etti. Gökçel, “Bu insanların hayatıyla oynamaktır. Yıllarca sigortasını, vergisini ödemiş vatandaşa eziyettir.” diye konuştu.

Kendisine iletilen iddialara göre medikal firmalarının Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen miktarın en az yüzde 50 fazlasını talep ettiği ve bu nedenle hastanelerin firmalarla anlaşamadığını söyleyen Gökçel, vatandaşın aradaki miktarı ödemesinin de kabul görmediğini belirtti.

“AMELİYAT OLACAKSAN STENTİ KENDİN ALACAKSIN”

Kendisine ulaşan bir hasta yakını sayesinde konunun vahametinin gözler önüne serildiğini ifade eden CHP'li Gökçel, “Şahdamarına stent takılması gereken bir hastaya önce bin 500 TL fark ödemesi gerektiğini ardından da ancak tıbbi malzemenin tamamını kendilerinin temin etmesi halinde ameliyat olabileceğini söylemişler” dedi.

VATANDAŞIN HAYATIYLA OYNUYORLAR

“Olay üzerine görüşülen medikal firması tüm malzemelerin 4 bin 200 TL'ye edinilebileceğini, ameliyat sonrasında SGK'dan SUT fiyatları üstünden geri ödemenin olduğunu söyledi” diyen Gökçel, “Vatandaşa ‘paran yoksa yaşama' diyorlar. Genel Başkanımız AK Parti iktidarı adaletsizlik demektir, AK Parti iktidarı israf demektir derken sonuna kadar haklı. Uçan saraylarına kaçan saraylarına para yetiştirmek için vatandaşın hayatıyla oynuyorlar” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

-Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin tedarikçi firmalara borcu ne kadardır?

-Önergenin yanıtlandığı tarihe her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere üniversite hastanelerinin, tıbbi malzeme sağlayan firmalara olan toplam borcu ne kadardır?

-Üniversite hastanelerinin tedarik etmediği / edemediği tıbbi cihazlar da dâhil malzemeler hangileridir? Tedarik edilmemesinin / edilememesinin sebepleri nelerdir?

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamudan alacağı sağlık hizmetlerinin bedelini ilan ettiği Sağlık Uygulama Tebliği'ne yönelik, bedellerin güncellenerek artırılması konusunda Bakanlığınızın bir talebi oldu mu? Olduysa bunun sonucunda SUT'ta hangi kalemlerde yüzde kaç oranında pozitif veya negatif yönlü değişiklik sağlandı?

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle teşkilat yapısı büyük ölçüde değiştirilen Bakanlığınız, yalnızca maddi olanakları haiz hastaların mı sağlık hakkı olduğunu savunmaktadır?

-Bakanlığınız, kamuda uygulandığı iddia edilen tasarruf tedbirleri kapsamında sağlık hakkından ve yurttaşların hayatından mı tasarruf etmektedir?

-Ameliyat malzemesi alacak parası olmadığı için hayatını kaybeden hastaların sorumluluğu kimin olacaktır?