Aşırı alkol alımı, beslenme bozuklukları, sıkı kıyafetler giymek, troide bağlı aşırı terleme, sürekli oturmak gibi nedenlerle ortaya çıkan çıban hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz... Çıban nedir? Çıban nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Genelde kalça, kasık bölgesi, göbek bölgesi, koltuk altı bölgesi gibi sürekli sıcak bulunan ve hava almayan ortamlarda oluşan çıban nedir? Çıban nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

ÇIBAN NEDİR?

İçi irin dolu şişliklere çıban denmektedir. Çıban, aslında iltihaplı bir deri hastalığıdır ve genellikle bir bakteri türü olan Staphylococcus aureus bakterisi nedeniyle oluşmaktadır. Cilt üzerinde yaşayan bu bakteriler cilt üzerinde kesikler veya küçük çizilmeler meydana geldiğinde ya da kıl köklerinde stafilokok bakterisi çok rahat üremektedir. Bu üreyen bakteriler ile akyuvarlar savaşmaya başlar ve her ikisi de ölür. Bu durumda oluşan atık, o noktada birikir ve çoğalır. Oluşan kese zamanla bakteri kaparak enfekte olur. Deride yumuşak noktalara doğru hareket eden bu kitle, aynı zamanda vücut içinde de hareket eder. Çıban bu noktada oluşur ve baş göstermiş olur.

ÇIBAN BELİRTİLERİ

– Cilt üzerinde bezelye büyüklüğünde bir yumru

– Beyaz veya sarı bir uç (püstül)

– Diğer cilt bölgelerine yayılması veya diğer çıbanlarla birleşmesi

– Hızlı büyüme

– Ağrı ya da sızı

– Kabuklanma

Diğer belirtiler arasında şunlar da görülebilmektedir:

– Yorgunluk

– Ateş

– Genel rahatsızlık hissi

– Çıbandan önce gelişen kaşıntı

– Çıban etrafında cilt kızarıklığı

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ÇIBAN NEDENLERİ

Çıban cilt yüzeyinde yaşayan stafilokokal isimli bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu oluşmaktadır. Bu bakteri cilt yüzeyinde oluşan ufak çizilmeler ya da kesikler sonucu vücuda girmektedir. Diğer yandan, çıbanların kıl foliküllerinde gelişme ihtimali de bulunmaktadır.

Aşağıdaki koşullar ve bazı sağlık sorunları, çıban ve diğer cilt enfeksiyonlarına yatkın hale getirebilmektedir:

– Şeker hastalığı

– Tiroide bağlı aşırı terleme

– Bağışıklık sisteminin zayıflaması

– Böbrek yetmezliği

– Kansızlık

– Egzama, mantar gibi deri hastalıkları

– Beslenme bozuklukları

– Uzun süre hareketsiz kalmak, sürekli oturmak

– Dar kıyafetler

– Tahriş ve sürtünmeye sebep olan giysiler

– Sentetik kumaşlar

– Pislik ve mikroplar

– Uzun yorgunluklar

– Uzun açlıklar

– Aşırı kilo kaybı

– Aşırı alkol kullanımı

– Aşırı yağlı yemek yemek

– Vitamin ve protein eksikliği

Bağışıklık sistemi çeşitli ilaçlarla baskılandığı için, kanser tedavisi gören hastalarda da çıbana sık rastlanır.

ÇIBAN TEDAVİSİ

Çıban, çıktıktan yaklaşık 10 gün içinde kendiliğinden yok olur. Bu süreçte erken olgunlaşsın ve patlasın istiyorsanız, sıcak su kompresi yapmak veya sıcak suya tutmak çıbanın erken olgunlaşmasını sağlar. Şiddetli çıban vakalarında tıbbi bir yardım alınmalıdır.

Çıban çok büyükse, bir sağlık kurumunda kesi atılarak boşaltılmalıdır ve antibiyotik tedavisi yapılmalıdır.

Çıbanın ilerlemesine ve bulaşmasına engel olmak için, eller düzenli olarak yıkanmalıdır, kullanılan havlu bir daha kullanılmamalıdır. Sargı bezleri düzenli değiştirilmeli ve çıbanın üzeri kapalı tutulmalıdır.

Çıban asla elle patlatılmamalıdır. Bakteri, öldürücü kremler ve batikonla temizlenmelidir.

Göz ve burun etrafında gelişen çıbanların her zaman bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir, çünkü enfeksiyonun kan dolaşımına karışma ve beyne ulaşma riski bulunmaktadır.