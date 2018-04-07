Çilek ile karbonatı ezin dişlerinize sürün! Değişimi göreceksiniz!

Gerek zamanın gerekse çay, kahve ve sigara tüketiminin etkisi yüzünden sararan dişleri beyazlatmak için kullanabilceğiniz karbonatla hazırlanmış diş beyazlatıcı tarifler...

Farklı malzemelerle karıştırılan karbonat tozu dişleriniz üzerindeki sarı tabakayı beyazlaştırıp bembeyaz dişlere kavuşmanızı sağlıyor. İşte dişlerinizi beyazlatacak karbonatlı tarifler…

Çilek ve Karbonat ile Diş Beyazlatma Tarifi

Malzemeler:

Yarım çay kaşığı karbonat tozu ve 10 tane çilek

Hazırlanışı :

Çilekleri bir dövücü ile iyicene ezin ve püre haline getirin. Üzerine karbonat tozunu ekleyin ve harmanlayın. Ardından diş fırçasını batırarak dişlerinizi fırçalayın. Karbonat ile diş beyazlatma yöntemi olan bu tarifi 1 ay içerisinde iki kere uygulayabilirsiniz.