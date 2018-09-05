Kadınlardan çok erkeği etkileyen ve yaşlılarda daha yaygın olarak görülen cilt kanseri nedir? Cilt kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında aradığınız her şey haberimizde...

Cilt kanseri, en yaygın kanser tipidir. Neredeyse tüm cilt kanserleri erken teşhis edilirse etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Cilt kanseri hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cilt kanseri nedir? Cilt kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

CİLT KANSERİ NEDİR?

Cilt kanseri (cilt hücrelerinin anormal büyümesi) çoğunlukla güneşe maruz kalan cilt üzerinde gelişir. Bu yaygın kanser türü, cildinizin normalde güneş ışığına maruz kalmadığı bölgelerde de oluşabilir.

Açık tenli insanlarda cilt kanseri daha çok görünür. Kimyasal maddeler, kozmetik ürünler, radyasyon ve başka çevresel etkenler cilt kanseri oluşmasına neden olur.

Ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmayı sınırlandırarak veya önleyerek cilt kanseri riskinizi azaltabilirsiniz.

CİLT KANSERİ TÜRLERİ

Üç ana deri kanseri türü vardır:

1- Bazal hücreli karsinom (en yaygın),

2- Skuamöz hücreli karsinom (ikinci en yaygın), deri hücrelerinden kaynaklanır

3- Melanom, Pigment üreten deri hücreleri (melanositler), ancak ilk iki çeşitten daha tehlikeli olmasına rağmen daha az yaygındır. Melanom, nispeten erken ve agresif bir şekilde metastaz yapma eğilimi gösteren, dolayısıyla vücudun diğer bölgelerine yayılan oldukça agresif bir kanserdir. Bu kanserler erken bulunmaz ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Diğer nadir deri kanseri türleri arasında lenfomalar, Merkel hücre kanserleri ve sarkomlar ve aynı zamanda saç ve ter bezi tümörleri dahil olmak üzere derideki diğer dokuların kanserleri bulunur.

CİLT KANSERİNİN NEDENLERİ

Cilt kanseri DNA’sında hatalar (mutasyonlar) meydana geldiğinde cilt kanseri oluşur. Mutasyonlar hücrelerin kontrolden çıkmasına ve bir kitle halinde kanser hücresi oluşturmasına neden olur.

En çok güneş ışığından kaynaklanan ultraviyole (UV) ışık maruziyeti, cilt kanserinin en sık rastlanan nedenidir.

Deri kanserinin diğer önemli nedenleri arasında şunlar vardır:

– Bronzlaşma kabinlerinin (solaryum) kullanımı

– İmmünsüpresyon: Bu bağışıklık sisteminin bozulması anlamına gelir. Bağışıklık sistemi, vücudu alerjik reaksiyona neden olan mikroplar veya maddeler gibi yabancı maddelerden korur. Bu baskılama bazı hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkabilir veya otoimmün hastalıklar gibi hastalıklarla mücadele için reçete edilen veya organ nakli reddini engelleyen ilaçlardan kaynaklanabilir.

– Olağandışı yüksek X-ışınlarına maruz kalma

– Bazı kimyasallar: Arsenik ile temas, katran, yağlar ve hidrokarbonlar (skuamöz hücreli karsinomaya neden olabilir)

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ

– Ben veya lekenin rengi, şekli, boyutunun değişmesi ve kenarlarında düzensizlikler oluşması.

– Ben veya lekenin vücuttaki diğer ben veya lekeden daha farklı ve belirgin olması.

– İyileşmeyen veya tekrarlayan yaralar.

– Ben veya lekede ve çevresinde ağrı, kanama, kaşıntı olması.

CİLT KANSERİ TEDAVİSİ

Cilt kanseri ve aktinik keratozlar olarak bilinen prekanseröz deri lezyonları için tedavi seçenekleri, lezyonların büyüklüğüne, tipine, derinliğine ve lokasyonuna bağlı olarak değişir. Cildin yüzeyiyle sınırlı küçük cilt kanserleri, tüm büyümeyi ortadan kaldıran bir başlangıç deri biyopsisinin ötesinde tedavi gerektirmeyebilir.

Ek tedavi gerekirse, seçenekler şunları içerebilir:

Dondurma

Doktorunuz aktinik keratozları ve bazı küçük, erken cilt kanserlerini sıvı nitrojenle (kriyocerrahi) dondurarak yok edebilir.

Excisional cerrahi

Lokal anestezi kullanarak mol, kist, deri kanseri ve diğer cilt büyümelerini gidermek için kullanılan bir cerrahi prosedür. Deri kanserini tedavi etmek için, doktor tüm tümörü ve çevresindeki sağlıklı dokuların bir kısmını çıkarmak için bir neşter kullanır.

Mohs ameliyatı

Bu prosedür, hem bazal hem de skuamöz hücreli karsinomları içerebilen daha büyük, tekrarlayan veya tedavisi zor cilt kanserleri içindir. Sıklıkla, mümkün olduğunca fazla deriyi korumak için gerekli olan alanlarda kullanılır.

Kürtaj elektrodikasyonu veya kriyoterapi

Ciltteki büyümenin çoğu kaldırıldıktan sonra, doktorunuz dairesel bıçaklı (curet) bir cihaz kullanarak kanser hücrelerini katmanlara ayırır. Bir elektrikli iğne kalan kanser hücrelerini yok eder. Bu prosedürün bir varyasyonunda, müdahale edilen alanın tabanını ve kenarlarını dondurmak için sıvı azot kullanılabilir. Bu basit, hızlı prosedürler bazal hücre kanserlerini veya ince yassı hücreli kanserlerini tedavi etmek için kullanılabilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi, kanser ameliyatı sırasında tamamen alınamadığında bir seçenek olabilir.

Kemoterapi

Kemoterapide, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Cildin üst tabakasıyla sınırlı kanserler için, anti-kanser ajanları içeren kremler veya losyonlar doğrudan cilde uygulanabilir. Sistemik kemoterapi, vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan cilt kanserlerini tedavi etmek için kullanılabilir.

Fotodinamik terapi

Bu tedavi, kanser hücrelerini ışığa duyarlı hale getiren lazer ışığı ve ilaçların bir kombinasyonu ile cilt kanseri hücrelerini yok eder.

Biyolojik terapi

Biyolojik terapi, kanser hücrelerini öldürmek için vücudunuzun bağışıklık sistemini kullanır.