Cilt kanserinden korunmanın 5 yolu

Günümüzde yaygın bir kanser türü olan cilt kanserinden korunmak için bilinçli güneşlenmek gerekir. Bunun için de A-B-C-D-E olarak kısaltılan 5 kural vardır. Dermatolog Doktor Eylem Acar, cilt kanserine karşı önlemleri anlattı. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Eylem ACAR

1. A Avoid (Kaçınma): Güneşin ışınlarının en etkili olduğu saat 10.00 ile 15.00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçının.

2. B Block (Engelleme): En iyi korunma şekli savunmadır. Cildiniz bir kez yandığında zarar meydana gelmiş olur, bu nedenle üzerinize yapışmayan bol giysilerle örtünün. Bacak ve kollarınızı örtülü tutun. Sık dokunmuş kumaşlar güneşe karşı en iyi korumayı sağlar. Şemsiye, şapka gibi yardımcılar kullanın. Uygun güneş gözlüğü kullanmak gerekir.

3 C Cover up (Güneş koruyucu kullanma): SPF (sun protection factor) yani güneşten koruma faktörü UV ışınlarını filtre eden ve zararlarını en aza indirecek son yüz yılın en önemli ürünlerdir. Her cilt tipinin güneşte yanmayıp ve etkilenmeyerek kalabileceği süre farklıdır. SPF adı verilen ürünler güneşe karşı dayanıklılık süresini uzatır. Ne kadar yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanırsanız, zararlı etkilere karşı koruma da o kadar uzayacaktır.

– Bileşiminde hem UVA hem UVB koruma içeren ürünleri seçin. UVA cildin derinliğini, UVB cildin yüzeysel tabakasını etkiler. UVA ciltteki tahribatını uzun sürede kırışıklık ve elastikiyet kaybı ve deri kanseri şeklinde; UVB ışınları ise tahribatını kısa sürede güneş yanığı şeklinde gösterir.

– Su, deniz UV ışınlarını şiddetli yansıtırlar, plajda uzun süre kaldığınızda daha fazla koruyucu kullanın. Sakın ‘gölgede oturuyorum' deyip koruyucu sürmeyi imal etmeyin.

– Üzerinde “water proof” yani suda çıkmama özelliği olanlar terleme ve su ile akmazlar ve etkilerini sürdürürler. Dolayısıyla bu ürünleri tercih edin.

4. D Do not (Yapılmaması gerekenler): Aşırı güneş banyosu ve solaryum kullanımından kaçınılmalıdır.

5. E Education (Eğitim): Güneşe maruziyetin zararları ve bunun sonucu oluşabilecek deri hasarlarını kişinin kendi takip edebilmesi konusunda eğitim verilmelidir.