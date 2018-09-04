Çocuğunuza bitki desteği veriyorsanız dikkat

Nazan DOĞANER HALICI

Çocuklar için her şeyin doğalını aradığımız gibi hastalandıklarında da tıbbi ve aromatik bitkileri araştırırız. Ancak bu konuda bilinçli olmakta yarar var… Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı -Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Ahmet Ercan, “Çocuklarda doğal terapiler bakımından en dikkat edilmesi gereken konu tıbbi ve aromatik bitkiler olup, bilinçsizce bitki kullanmak sağlık sorunlarına neden olabilir…” dedi.

Dolayısıyla Ercan'ın bugün verdiği doğal ilaç tarifleri de yüzlerce yıldır uygulanan kadim metotlar olsa da tıbbi ve aromatik bitkilerin etkileri oldukça güçlü olduğu ve ilaç etkileşimi ihtimalinden dolayı kullandığınız her tarifi mutlaka çocuğunuzun hekimine bilgi verip, onaylatarak uygulamanızda fayda var.

Keçiboynuzu pekmezli doğal öksürük şurubu

Malzemeler:

50 g kuru gelincik çiçeği ya da 400 gr taze gelincik çiçeği,

1 çorba kaşığı keten tohumu,

1 tatlı kaşığı denizkadayıfı,

10 adet karanfil,

1 tatlı kaşığı öğütülmüş tere tohumu,

1 çubuk tarçın,

1 nohut tanesi kadar meyan balı,

500 gr içme suyu,

500 gr organik keçiboynuzu pekmezi, ,

1 çorba kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Suyu bir tencereye koyduktan sonra kısık ateşi açın. Pekmez ve limon suyu haricindeki tüm malzemeleri tencereye ilave edip kapağını kapatın. Su kaynama derecesine geldikten sonra en kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatmaya devam edin. Verilen süre sonunda ateşten aldığınız karışımı ince bir tülbent yardımıyla iyice süzün ve ağzı kapalı şekilde soğumasını bekleyin. Soğuyan şerbet ve keçiboynuzu pekmezini karıştırıp en son limon suyunu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı küçük kavanozlara bölüp kavanozları ağzına kadar doldurduktan sonra sıkıca metal kapak ile kapatın. Bu doğal karışımı tüketmediğiniz süre içerisinde buzdolabında muhafaza etmenizde fayda var. Tüketeceğiniz zaman kavanozlardan birini tükettiğiniz süre içerisinde oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. 24 aylıktan büyük bebeklerde sabah akşam silme 1 tatlı kaşığı, 36 aylıktan büyük bebeklerde günde 2 tepeleme tatlı kaşığı, 48 aylıktan büyük çocuklarda 3 tatlı kaşığı tüketilebilir. Evimizin mutfağında birçok malzemesi baharat olarak bulunan bu doğal öksürük şurubu çocuklarda güvenle kullanılabilir.

Aşırı gazlı çocuklar için gaz giderici çay

Malzemeler:

1 çay kaşığı rezene,

1 çay kaşığı kırık kök zencefil,

1 çay kaşığı kimyon

1 bulgur tanesi kadar küçük hindistancevizi (muskat),

1 su bardağı içme suyu

Yapılışı

Bitkileri cam demliğe koyun. Üzerine kaynar olmayan yaklaşık 85 derece su ilave edin. Yaklaşık 4-5 dakika demlenir ve süzülür. Süzülen çay 24 saat boyunca cam bir kapta ve buzdolabında muhafaza edilebilir. Çay kullanılmadan önce kullanılacak kadar miktar 2 saat kadar önce oda sıcaklığında bekletilmelidir. 24 aylıktan itibaren günde 2 çorba kaşığı çay kullanılabilir. 36 aylıktan itibaren 3 çorba kaşığı, 60 aylıktan itibaren 4 çorba kaşığı, 7 yaş üstü ise günde 1 çay bardağı çay tüketilebilir. Ölçekler 200-250 ml su bardağına göre ayarlanmış olup bitki miktarı su ölçüsüne göre ayarlanmalıdır. Özellikle çok güçlü etkili bitkiler kullanılmasa da bu doğal ev reçetesini 15 günden fazla uygulamamakta fayda vardır. 15 günlük doğal ev reçetesini uygulamanıza rağmen çocuğunuzun gaz problemi geçmediyse doktorunuza başvurmanızı öneririm.