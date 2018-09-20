Çocukları kamburluktan korumanın 7 püf noktası

Çocukları kaburluktan korumak için alınması gereken önlemleri Uzman Fizyoterapist Altan Yalım anlattı.

Okulların açılması ile birlikte çocuklarımıza binen yükler, tekrar başladı. Duruş bozuklukları içerisinde Skolyoz kadar farkında olunmasa da, “kamburluk” da çocuklarımızın omurga yapısını önemli oranlarda etkiliyor.

Pek çok tipi olan kamburluk hakkında bilgi veren Therapy Sport Center'dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Kamburluk yada tıptaki adıyla Kifoz bozukluğunun bir şekli olan Postüral Kifozu (duruş bozukluğuna bağlı gelişen kambur olma durumu) inceleyecek olursak, erkek çocuklarda okul çağıyla beraber uygun olmayan sportif faaliyetler ve okul gereçlerinin kötü şekilde taşınmasıyla ortaya çıkarken, kız çocuklarda ise buna ek olarak vücudun ergenlikteki değişimiyle de oluşabilir. Günümüzde bunlara ek olarak, bilişim teknolojisi aletleri de, postüral duruşu sorunlarına eklenmiştir. Kız çocuklarda görünme oranı, erkek çocuklara göre daha fazladır. Kamburluk, zamanla hafif ağrıya, o da duruştaki bozukluğun artmasına ve zamanla eklem tutulması ve kas kısalığı sorunlarına ve ileriki aşamada estetik – psikolojik sorunlara yol açabiliyor” dedi.

ÇOCUKLARI KAMBURLUKTAN KORUMAK İÇİN…

Basit önlemlerle çocuklarımızı kamburluk riskinden korumanın yolları hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları anlattı.

1-Çocuklarımıza, erken yaşlardan itibaren mutlaka spor alışkanlığı kazandırmak. Özellikle, yüzme ve jimnastik gibi sporlara yönlendirmek.

2-Bilgisayar ve cep telefonu kullanımında postürünü (dik duruşu) korumasını öğretmek. Kesinlikle, bilgisayarı yatakta yatarak kullanmalarını engellemek. Bilgisayarlar, oturarak ve masada kullanılmalıdır.

3-Çalışma masasının ve koltuğunun yüksekliğini uygun şekilde ayarlamak. Çocuğun olabildiğince, dik bir şekilde oturmasını sağlamak.

4-Okulda veya sporda, eşyalarını mutlaka sırtına göre ayarlanmış sırt çantasıyla taşımasını sağlamak. Günlük taşıması gerekenden, daha fazla ağırlık olmamasına dikkat etmek.

5-Beslenme ve kilo sorunlarına dikkat etmek. Aşırı kilonun, kamburluk sebeplerinden birisi olduğunu bilmek.

6-Öğretmenlerinden okulda geçirdiği zaman içerisinde, bu konuda destek ve yönlendirme yapmalarını istemek.

7-Uygun yatak seçimi yapmak. Çocuğun omurga yapısını etkileyecek düzeyde, yumuşak veya sert yataklardan sakınmak ve uyku düzenine dikkat etmek.

İLGİLİ HABER Temizlik ürünleri çocukların sağlığını nasıl etkiliyor?