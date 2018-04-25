Çocukların sinsi düşmanı ilkbahar

Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ sınava hazırlanan öğrencileri uyardı:. Birçok öğrencinin ilkbahar yüzünden rehavete kapılıp treni kaçırdığını söyleyen Öndağ şu tavsiyelerde bulundu: Hedefinizden vazgeçmeyin bu sizi motive edecek. 30 dakika spor yapın, vitaminli gıdalar yiyin...

Yaklaşan üniversite sınavı öncesi İstanbul Bağcılar Belediyesi öğrencilere yönelik “Bir müsaade sınavım var! İç disiplin ve motivasyon” semineri düzenledi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

Sınav öncesi gençlere ilkbahar mevsiminin olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulunan Öndağ beklenen tehlikeleri tek tek anlattı…

YORGUN, BİTKİN, STRESLİ

Öndağ gençlere şu çarpıcı bilgiyi paylaştı: “Son 400 metre kim ipi göğüslerse o götürecek. Çok muazzam bir kazanç elde edecek. Ancak çocukları bilmediği ve görmediği sinsi bir düşman bekliyor. O da ilkbahar. Bir sürü öğrenci ilkbahar yüzünden treni kaçırıyor. Kendinize dikkat edeceksiniz çünkü ilkbaharda bütün canlılar değişime uğruyor. İnsan bedeninde de muazzam bir dönüşüm olur. Uyku yetmez yine uyumak istersin. Kendini yorgun, isteksiz ve bitkin hissedersin bırak ders çalışmayı kalem kaldırmaya gücün kalmaz. Sınav stresi zaten öğrencinin üzerinden silindir gibi geçiyor. İlkbahar da geliyor öğrenciyi süpürüp götürüyor.”

Öndağ sınav için püf noktayı ise şöyle açıkladı: “Püf nokta bu yarıştan asla vazgeçmemekten ve pes etmemekten geçiyor. Güvenli yer diye bir yer var. Bu güvenli yer geçmişte yaşadığınız bir anı veya gelecekle ilgili bir hayal olabilir. Strese girdiğiniz zaman veya sıkıntıya düştüğünüz zaman hemen orayı hayal edeceksiniz. Orada birkaç dakika kalmak seni toparlayacak yoluna daha iyi şekilde devam edeceksin.”

FAZLA UYUMAYIN, HALAY ÇEKİN

Dr. Öndağ, “Ne yapacağız?” diye sorduktan sonra verdiği cevapla öğrencilerin ilkbaharı sıkıntısız bir şekilde atlatması için yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

– Normal uyku saatinizden fazla asla uyumayın. Ne kadar çok uyursanız o kadar yorgun ve kötü olursunuz. Normal saatiniz neyse o kadar uyuyun.

– Her gün içtiğinizden 4-5 bardak fazla su için. Vücudun ihtiyacı var. O suyu ona vereceğiz.

– Her gün 30-35 dakika fazladan spor yapacaksınız. Bahar dönemi beden efor sarf etmek istiyor. Bir ay yapın yetiyor zaten. Horon oynayın, halay çekin veya müziği açıp tepinin.

– Vitaminli besinler tüketin, ağır ve sizi yoracak gıdalardan uzak durun…