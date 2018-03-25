Çorapla uyuyanlar bu habere dikkat! Ayaklarınızı sıcak tutarken farkında olmadan sağlığınızdan olmayın

Kış aylarında bir çok kişi geceleri çoraplarını çıkarmadan uyumayı tercih ediyor. Peki çorapla uyumak sağlık sorunlarına yol açar mı?

Ayakların sıcak tutulması önemlidir. Çünkü karın ağrısı, gaz gibi birçok rahatsızlık ayakların üşümesi sonucu meydana gelir. Bu nedenle birçok kişi özellikle kış aylarında ayaklarını sıcak tutmaya çalışır hatta geceleri bile yatağa çorapla girer.

Ancak, ayaklarınızı sıcak tutarken farkında olmadan birçok rahatsızlığa zemin hazırlıyor olabilirsiniz.

İşte çorapla uyumanın sağlığınıza olumsuz etkileri;

Kan dolaşımını olumsuz etkiler

Çorap lastiklerinin uzun zaman baskısı sonucu ‘periferik' dolaşımı olumsuz yönde etkilenir, yani o bölgedeki kan dolaşımı bozulur. Vücudunuz siz uyurken de çalışmaya devam ettiği için, uzun süre giyilen lastikli ve sıkı çoraplar kan dolaşımını olumsuz etkiler. Bu da, derinin kurumasına, ayakların morarmasına ve zamanla tırnaklarda şekil sorunlarına neden olur.

Egzama, mantar yapar

Çorapla uyumanın ayrıca terlemeye ve ayakların hava alamamasına neden olacağından dolayı ayaklarınızda mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Çorapla yatmanın sebep olabileceği bir başka hastalık da ayak derinizde kabarcıklanmaya neden olanegzama çıkabilmesidir.

Özellikle ayakların nemli kalması iyi kurulanmaması ayakta mantara neden olur. Eğer gece çorapla uyursanız doğal olarak ayak terleyecek, hava almayacaktır. Bu da mantar oluşumu için ideal bir ortam oluşturur.

Kaşıntı, kızarma, kepeklenme

Yıkadığınız çoraplarda kalan deterjan artıkları uzun temas neticesi irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olur. Bunun sonucunda, ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler oluşturabilir, ayrıca deride kurumayla beraber kaşıntılara sebep olabilir.

Çoraplarınızın temizliği önemli. Düzgün yıkanıp durulanmayan çorap alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Kas ağrısına neden olur

İnsan vücudundaki kaslar uykuda dinlenip kendini yeniler. Fakat çorapla uyuduğunuzda kasların dinlenmesi engellenir. Yeterli kan akışı olmadığında dinlenmeyen kaslar ağrır. Sabah daha yorgun ve kas ağrısıyla uyanabilirsiniz.

Ayak şişlikleri yaşanır

Gündüz uzun süre ayakta kalıyorsanız veya hareket halindeyseniz ayaklarınız gece rahatlamak ister. Gün içinde ayaklara hücum eden kan nedeniyle yorulan ayaklar, gece de yine çorap içinde kalınca rahatlamaz. Ayaklardaki şişlik inmez.

Ayaklarınız kokabilir

Çorapla yattığınızda ayaklarınız gece boyu terleyecek, özellikle de naylon çorap giydiyseniz kokuya neden olacaktır. Sürekli yıkamanız bile çoğu zaman kokuyu gidermez. Uzmanlar, gece veya gündüz giyilen çorapların pamuklu olmasına özen göstermemiz gerektiğini belirtiyor.

Çoraplar kullanırken dikkat edilecekler

Ayakkabılar, ayaklarınızı terletmeyen, pamuklu çoraplarla giyilmelidir. Ayrıca çoraplar da sık aralıklarla değiştirilmeli ve yıkandıktan sonra çok iyi durulanmalıdır.

Tırnaklar ete batmayacak biçimde düz kesilmeli, hijyenik olmayan araç gereçlerle pedikür yapılmamalı, ayakları yıkandıktan sonra parmak araları güzelce kurulanmalı ve uygun bir krem kullanılarak ayaklara krem sürülmelidir.