Dikkat! Meme kistleri kansere dönüşür mü?

Meme kistleri ile ilgili bilgiler veren Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, bu kistlerin kanser riski içerip içermediği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Meme kanseri ile kistler arasındaki farkları anlatan Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, kadın sağlığı açısından önemli bilgiler verdi; meme kistleri kansere dönüşür mü, bu kistler tedavi edilmeli mi?

Prof. Dr. Çağatay Çifter, şu bilgileri verdi:

“Meme kanserleri tek bir hücreden kanser olarak başlar ve büyür. Bunlar tamamen dokudan oluşan kitlelerdir. Meme kistleri ise içleri sıvı (su) ile dolu kesecikler gibidir. Genellikle meme yapısının bir sonucu olarak oluşurlar. Komplike kistlerde ise iç bölüm hem sıvı hem de doku ile kaplanmıştır.

Toplumda kadınların yaklaşık %25-30'nun meme yapısı kistik yapıdadır. Meme kistlerinin zaman içerisinde “kansere dönüşümü” veya “kanserleşmesi” söz konusu değildir. Aşırı büyümüş olan sıvı dolu kistler içlerindeki sıvı boşaltılarak küçültülebilir. Ancak bu girişim memenin kistik yapısını değiştirmez. Bu yapıyı değiştirebilecek bir yöntem ya da ilaçta yoktur.

Memenin kistik yapısı bir hastalık değildir. Takip ve tedavi gerektirmez. Yani, kisti bulunan hanımların endişelenmeleri de gereksizdir. Kistik yapısı olan kişilerde zaman zaman tek ya da çift taraflı meme ağrıları oluşabilmektedir. Kişi bu belirtiyi bir kanser bulgusu olarak algılamamalıdır. Ancak, memesinde herhangi bir değişiklik hissedenlerin bir genel cerrahi uzmanına başvurmaları önemlidir. 40 yaşından sonra ise şikayetleri olsun veya olmasın yıllık rutin meme takibi yaptırmaları yeterli olacaktır.”