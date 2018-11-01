Genellikle aşırı stres ve sıkıntı sonucu meydana gelen her yaş grubunda görülebilen ve halk arasında inme olarak adlandırılan dil felci nedir? Dil felci nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Tat alma duygusunda kayıplar ve dil hareketlerinin yavaşlaması, yemek yemede, besinleri çiğnemede ve çevirmede yaşanan zorluklarla kendini gösteren dil felci hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde… Dil felci nedir? Dil felci nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

DİL FELCİ NEDİR?

Dil felci, dil kaslarının istemsiz şekilde kasılarak işlevini zamanla kaybetmesidir. Birey zamanla yemek dahi yiyemez hale gelir.

DİL FELCİ NEDENLERİ

– Aşırı üzüntü ve stres

– Merkezi sinir sistemi bozukluğu

– İstemsiz kas kasılmaları/kas işlevlerindeki bozukluklar

– Ani psikolojik çöküntüler

– Beyne giden kan damarlarında tıkanıklık oluşması

– Bazı hastalıkların yan etkisi olarak dilin ve kasların işlev kaybına uğraması

– Psikolojik rahatsızlıklar, travmalar yaşanan bir dönemden geçme

DİL FELCİ BELİRTİLERİ

– Dilde ara sıra meydana gelen kısa süreli uyuşukluk

– Yemek yemede, besinleri çiğnemede ve çevirmede yaşanan zorluklar

– Tat alma duygusunda kayıplar ve dil hareketlerinin yavaşlaması

– Konuşmada fark edilir yavaşlamalar

DİL FELCİ TEDAVİSİ

Kişi dilinde en ufak bir aykırılık hissettiğinde ilk iş ihmal etmeden, acilen doktora gitmeli ve kontrolden geçmelidir. İlk müdahale doktor tarafından vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Dil felcinin birçok nedeni bulunmaktadır, sizdeki o anki duruma sebep olan etken doktor tarafından teşhis edilmeli ve bir an önce uygun tedavi yöntemi belirlenerek vakit kaybetmeden uygulamaya geçilmelidir.

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