Dil ülseri neden olur? Dil ülseri belirtileri ve tedavisi…

Aft ve uçuk olarak kategorize edilen ve tıptaki adı “aftöz ülser” olan dil ülseri, dil üzerinde beyaz nokta şeklindeki lezyonlar ile karakterizedir. Her 100 kişiden en az birinde meydana gelebilen dil ülseri hastalığı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Dil ülseri nedir? Dil ülserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Dil ülseri Ağız bakımının yetersiz olarak yapılması, ağız enfeksiyonları ve ağız kanseri gibi pekçok nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Beyaz olan dil ülserleri genellikle ciddi bir soruna yol açmaz, ancak iltihap nedeniyle koyu pembe renk alan ülserler kanamaya neden olabilir. Dil üzerinde görülen bu yaralar yanak ve dudak içlerinde, diş etlerinde ve damak üzerinde oluşabilmektedir. Bu ülserler tek başına veya kümeler halinde görülebilir. Dil ülserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

DİL ÜLSERİ NEDENLERİ

– Duygusal stres

– Uyku eksikliği

– Hormonal dengesizlik

– Gıda alerjisi

– Adet dönemleri

– Ağız hijyeni eksikliği

– Viral enfeksiyonlar

– Genetik özellikler

– Ani kilo kaybı

– Turunçgillere verilen tepki

– Zayıflamış bağışıklık sistemi

– Dili ısırma veya diş fırçası nedeniyle dilin tahriş olması

– Sodyum lauril sülfat içeren diş macunları

– B-12, demir veya folik asit eksikliği

Dil ülserine neden olan bazı hastalıklar

– Crohn hastalığı

– Ülseratif kolit

– Çölyak hastalığı

– Behçet hastalığı

Önlenebilir diğer nedenler

– Tütün çiğneme

– Sigara kullanma

– Aşırı alkol tüketimi

– Aşırı baharatlı yiyeceklerin sık tüketimi

– Aşırı çay ve kahve tüketimi

– Sert kimyasallar içeren diş macunu ve gargara suyu kullanımı

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DİL ÜLSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dil ülseri nedenine bağlı olarak farklı belirtiler gösterebilir. Genellikle dilde yanma hissi, ağrı ve iltihaplanmalar şeklinde görülebilir. Diğer belirtiler ise şunlardır:

– Yutma güçlüğü

– Boğaz ağrısı

– Dil şişmesi

– Konuşurken rahatsızlık hissi

– Dilde morarma ve kanama

Daha az görülen belirtileri ise;

– Vücutta ağrı

– Ateş

– İshal

– Deride döküntüler

– Aşırı yorgunluk ve halsizlik

– Şişmiş lenf bezleri

Eğer dil ülseri yüksek ateş, solunum bozukluğu, dilde ve gırtlakta ani şişlik ile birlikte görülüyorsa acil tıbbi yardım alınmalıdır.

DİL ÜLSERİ TEDAVİSİ

Dil ülserinin tedavisi de en az teşhisi kadar basittir. Ancak hastalığın tedavisinin yüksek başarılar verebilmesi amacıyla hastalığın ilk belirtileri görülmesi durumunda hemen doktora başvurulmalı ve gerekli tedaviye başlanılmalıdır. Dil ülseri hastalığının tedavisinde genellikle doktor tarafından reçeteli olarak yazılan ülser ilaçları verilmektedir. Dil ülseri üzerinde oldukça etkili olan bu ilaçlar sayesinde hastalık kısa sürelerde yok edilebilmekte ve hasta tedaviden bir süre sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Ancak çok nadiren de olsa dil ülseri hastalığının ilerlemesi durumunda ilgili doktorun gerek görmesi durumunda cerrahi müdahale gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca B kompleks tabletler ve vitamin takviyesi kullanmak yaralara iyi gelebilir. Yaraların üzerine gliserin içeren krem sürmek morlukların ve iltihabın hafiflemesine yardımcı olabilir. Yaralar çok ağrılıysa doktorunuzdan ağrı kesici talep edebilirsiniz.

Tahrişi ve ağrıyı hafifletmek için evde bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Tuzlu suyla gargara yapmak ilk başta biraz acı vermekle birlikte yaraların iyileşme sürecini hızlandırabilir

– Ülser üzerine Hindistan cevizi yağı veya bal sürmek acıyı hafifletebilir

– İncir yapraklarını ezdikten sonra balla karıştırarak yaraların üzerine koyabilirsiniz

– Yeşil elma ve muz yemenin bu tür yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir

– Bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha sık yoğurt yiyebilir ve C vitamini takviyesi kullanabilirsiniz

– Ağızda yara ve enfeksiyona neden olan bakterilerin gelişmesini engellemek için, ağzınızı her gün düzenli olarak tuzlu suyla çalkalayabilirsiniz.