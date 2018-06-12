Diş beyazlatma nedir (Bleaching)? Diş beyazlatma yöntemleri

Bembeyaz dişlere sahip olmak herkesin arzusudur fakat yapılan araştırmalar insanların %7'sinin sadece dişleri gözükmesin diye gülmekten kaçındığını da ortaya koymuştur. Peki diş beyazlatma nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? Diş beyazlatma ile ilgili merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Dişlerinizin cildiniz veya sünger gibi gözenekleri bulunur. Ağzınıza koyduğunuz her çeşit yiyecek veya içecek bu gözeneklerden içeri girer. Şarap, kahve, çay ve sigara içmek dişlerin lekelenmesinde son derece aktiftir. Zamanla bu lekelerden dolayı dişlerinizin doğal rengi koyulaşır. Bu lekeler, aktif olarak onları çıkarmazsanız asla gitmez. Dişlerinizin tekrar beyazlamasını sağlamak için de bazı yöntemler mevcuttur. Bunlardan biri de diş beyazlatmadır. Diş beyazlatma nedir, nasıl yapılır? Tüm detayları ile haberimizde…

DİŞ BEYAZLATMA (BLEACHING) NEDİR?

Diş beyazlatma günümüzde en çok kullanılan estetik işlemlerden biridir ve çoğu diş hekimi tarafından uygulanır. Diş beyazlatma dişlerin beyazlaşmasını ve renk değiştirmelerinin azalmasını beyazlatma jelleri yardımıyla sağlayan bir işlemdir.

DİŞ BEYAZLATMA İÇİN HAZIRLIK

Dişler beyazlatılmadan çürüklerin tedavi edilmesi gerekir. Bunun sebebi beyazlatıcı solüsyonun çürük bölgeleri geçerek dişin iç kısımlarına ulaşabilmesidir. Eğer bu olursa dişteki hassasiyet artar. Beyazlatma aynı zamanda mine tabakasına sahip olmayan köklerde de işe yaramaz. Çekilen dişetleri köklerin ortaya çıkmasına neden olur. Beyazlatma kuron ve kaplamalarda da işe yaramaz.

Klinikte beyazlatma yaklaşık 30 – 60 dakikalık bir kaç seans arası sürer. Muayene bittiğinde, diş hekimi dişlerinizi temizler ve beyazlatma işlemini başlatır.

Evde beyazlatma için diş hekimi ağzınıza uyan ve içinde beyazlatıcı jeli barındıran kalıplar yapar. Evde beyazlatma genelde iki üç hafta sürer. Eczanede satılan setler de kolayca kullanılabilir. Ancak evde kullanacağınız setler için diş hekiminizle görüşmeniz önemlidir.

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DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ

Hekim kontrolü altında gerçekleştirilen diş beyazlatma işleminin uygulanma şekline göre iki tipi bulunur. Ofis tipi denilen (Power Bleaching) beyazlatma işlemi, klinik ortamda yapılan yaklaşık 1 saatlik bir işlemdir. Reklenmiş dişin dış yüzeyine sürülen beyazlatıcı jeller, kullanılan özel bir ışıkla reaksiyona girer. Hızlı ve etkili beyazlatma yönetimidir. Bu işlemde bir seansta 3 – 4 ton diş renginde açılma sağlanır.

Bir diğer yöntem ise ev tipi (Home Bleaching) beyazlatmadır. Beyazlatma süreci ofis tipi beyazlatmaya göre daha uzun sürmektir. Dişin yüzeyindeki renklenme durumuna bağlı olarak 5 ile 7 gün arası süren bir süreçtir. Ev tipi beyazlatma işlemi öncesi kişiye özel bir ağızlık yapılır. Hazırlanan ağızlığın içine konan beyazlatma jelleri, ağızlık yardımı ile günde 4 – 8 saatlik zaman dilimlerinde takılarak dişlere uygulanır.

Her iki diş beyazlatma seçeneğinde, peroksit bazlı ağartma maddeleri kullanır. Evde tipi beyazlatma % 3 ila% 20 arasında peroksit (karbamid veya hidrojen peroksitler) içerir. Ofis tipi olanlar ise % 15 ila % 43 arasında peroksit içerir.

DİŞ APSELERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş kökünde oluşan apseler için genellikle kanal tedavisi uygulanır. Her diş hekimi diş kanal tedavisi yapabilmektedir. Fakat bu işin uzmanı olan endodontistler diş kanal tedavisini yapmaktadırlar. Bazı durumlarda yalnızca kanal tedavileri de yeterli olmamaktadır. Çok ilerleyen vakalarda cerrahi bir işlem gerekebilir. Dt. Ahmet Ünal diş apselerinin tedavisi hakkında merak edilenleri anlatıyor.