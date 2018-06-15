Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesinin tedavisi

Dişler yeterince fırçalanmaz ve düzenli temizlenmezse diş eti iltihabı ve diş eti çekilmesi gibi sorunları beraberinde getiriyor. Diş eti çekilmesinin nedenleri ve tedavisi hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik...

Diş eti çekilmesi, dişlerinizin kötü görünmesine bununla birlikte diş hassasiyeti, diş çürümesi gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Peki diş eti çekilmesi nedir? Diş eti çekilmesinin nedenleri ve tedavi yolları haberimizde…

DİŞETİ ÇEKİLMESİ NEDİR?

Diş eti bir kemik üzerine oturmuş olan bir yapıdır. Bu yapı dişlerin sabit şekilde durmasını sağlar. Diş etleri sağlıklı bireylerde açık pembe renkte ve yüzeyleri portakal kabuğuna benzer bir yapıdadır ve dişi ve çevre dokuları belirli oranlarda ve belirli kalınlıkta sararlar. Ancak zaman içerisinde biriken bakteriler bu etin erimesine ve yok olmasına sebep olur. Diş eti bozulmaya başladığında ilk önce karşılaşılan sorun diş eti kanamasıdır. Tedavi edilmez ise sonuçta ise diş eti çekilmesi diye tabir edilen rahatsızlık meydana gelir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN NEDENLERİ

– İlerlemiş Diş eti iltihabı

– Diş taşları

– Hatalı diş fırçalama ( aşırı kuvvetle bastırarak )

– Hatalı yapılmış kron veya dolgular

– Yaşlanmaya bağlı oluşan fizyolojik dişeti çekilmesi

– Diş dizisindeki çapraşıklıklar

– Sigara içmek: Diş eti dokularına gelen kan desteğini kısarak ve o bölgede sürekli tahrişe neden olarak diş eti çekilmesine neden olur

– Diş gıcırdatmak

– Dişler arasına kürdan veya toplu iğne gibi yabancı cisimlerin sürekli olarak sokulması gibi alışkanlıklar

– Şeker hastalığı: Diş eti çekilmesi şeker hastası olan kişilerde üç kat fazla ortaya çıkmaktadır.

– Diş köklerindeki morfolojik değişiklikler diş eti çekilmelerine neden olmaktadır.

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DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİSİ

Diş eti çekilmelerinin farklı yöntemler ile tedavileri vardır. Diş eti çekilmesi tedavisinde öncelikle çekilmenin sebebi saptanmalıdır. Basit koruyucu yöntemler veya diş eti operasyonları ile çekilmeler tedavi edilebilmektedir. Diş eti çekilmesini önlemek için;

– Yumuşak bir diş fırçası kullanın. Diş fırçasını çok bastırmadan, süpürerek hareket ettirin.

– Sigara ve tüm tütün mamulleri kullanmayın.

– Diş ipi ve bakteri önleyici gargaralar kullanın.

– Dişlerinizi gıcırdatıyorsanız geceleri ağız koruyucu kullanabilirsiniz.

– C vitamini açısından zengin beslenin.

– Bol bol su için.

Fakat diş eti çekilmesi, doku kayıpları ve diş dökülmeleri gibi ciddi seviyeye ulaşmış ise cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulur. Diş eti dokusu kaydırılarak açık olan yüzey kapatılabilir veya damaktan kendi dokusu alınıp greft uygulanabilir. Greft bir dokunun cerrahi yöntemlerle bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmasıdır. Bu doku hasta vücudundan ya da gerekli görülmesi durumunda dışarıdan da temin edilebilir.