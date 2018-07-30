Anne adaylarında doğumun yaklaşmasıyla artış gösteren stres ve kaygı hem anneyi hem de bebeği etkiler. Hamileliğin son aylarında değişim gösteren psikolojik etkiler ile anne adayı en ufak bir belirti de bile doğumun başladığı zannedebilir. Peki, doğum ne zaman başlar? Doğumun başladığını gösteren belirtiler nelerdir? Merak edilen her şey haberimizde...

Hamile olan anne adayları doğumun ne zaman başladığını merak eder. Gebeliğin sorunsuz ilerlediği kadınlarda, tek gebelikler için beklenen normal doğum için zamanlama 37. gebelik haftasından itibarendir. Bu yazımızda doğumun başladığını anlayabilmek için bazı ipuçları vereceğiz…

DOĞUM BELİRTİLERİ

Nişan: Birçok anne adayı tarafından dahi bilinmeyen bu nişan doğumun yaklaştığı sırada gelen pembemsi ve kanlı bir maddedir. Sümüksü bir yapıya da sahip olan bu madde doğuma kadar rahmin ağzında bulunur. Ancak rahim genişlemeye başladıkça doğum yaklaşır ve bu madde de dışarı atılır. İşte bunu gören annelerin panik yapmamaları gerekmektedir. Her annede görülen bu olay doğum belirtilerinden birisidir.

Kasılma ve ağrı: Rahim düzenli aralıklarla gerginleşir, sertleşir ve bir süre bu halde kaldıktan sonra gevşer. Başlangıçta bu kasılmalar hafif ağrılar şeklinde ve düzensiz arlıklardayken bir süre sonra şiddeti artar ve aralıkları sıklaşır. Bu durumda doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Gün içinde 10-12 kez olabilen düzensiz sertleşmelere yalancı kasılmalar denir ve doğum ile ilgili değildir. Bazen bebeğin sert hareketleri ağrı olarak algılanır ama bu da hamile bir kadının bebeğinin hareketlerini tanıması sonrası ayırdına varılabilen bir durumdur. Daha sonrasında vajinanın açılması ile doğum başlamaktadır.

Rahim Ağzında Değişim: Rahim ağzının, ancak kadın doğum doktorunun kontrolleri esnasında bağ dokusundaki yumuşama, incelme ve genişleme şeklinde fark edebileceği durumdur. Doğum belirtileri arasında olan bu durumu gören doktorunuz size doğumun yaklaştığını bildirebilir.

Suyun Gelmesi: En önemli belirtilerden birisi de su gelmesi olarak adlandırılan olaydır. Bebeğin anne rahminde içerisinde bulunduğu sıvının delinerek dışarıya sızması olayı suyun gelmesi olarak adlandırılmaktadır. Gelen su berrak, kokusuz ve renksizdir. Çoğu zaman yoğun akıntı ve idrar kaçırma su gelmesi olarak algılanarak korku yaratabilir. Gelen su bebeğin yüzdüğü sıvıdan geliyorsa devam eder, yani durdurulamaz. Şüphe ettiğiniz durumlarda gebeliğin hangi haftasında oluşanız olun takip doktorunuza ulaşın. Eğer gebeliğinizin sonunda ve doğumu bekliyorsanız gelen sıvı çoğunlukla su olacaktır. Bu durumda doğum yapacağınız hastaneye ivedilikle ulaşmanız gerekir.

Diğer belirtiler: Yukarıdaki ana belirtilerin haricinde de başka bir takım belirtiler de mevcuttur. Bunlardan biri sık sık idrara gitmektir. Artık bebek doğum için doğum kanalına girdiği için idrar kesesini baskılamaktadır. Bu da annenin idrarını tutmasını zorlaştırmaktadır. İşte bu sebeple anne sık sık idrara gitmektedir. Aynı zamanda dışkı yaparken de birtakım yumuşamalar yaşanması söz konusu olabilecektir. Bebeğin son haftalarda kanala girmesiyle birlikte anne karnı da aşağıya doğru iner. Bu da doğum belirtileri arasında sayılmaktadır.

DOĞUM NE ZAMAN BAŞLAR?

Belirtilerin yavaş yavaş ortaya çıkması ile birlikte doğumun yaklaştığı anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan belirtilerin şiddetlenmesi ve ağrının artması durumunda gebenin doğuma alınması söz konusu olabilir. Özellikle bazı durumlarda ağrı ve kasılma olmaması durumunda suni sancı ile doğumun başlaması sağlanabilir. Yeterli ağrı ve sancı olması halinde hamileler doğum alınarak doğumun gerçekleşmesi sağlanabilir.

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