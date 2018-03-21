Doğumda yeni trend: Vajinal tohumlama nedir?

Gebelikle ilgili ortaya çıkan son akım vajinal tohumlama... Peki vajinal tohumlama nedir, neden yapılıyor?

Doğumunun her ayrıntısının fotoğraflanmasını isteyenlerden plasenta yiyen annelere… Her geçen gün yeni ve çılgın akımların ortaya çıktığını belirten Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, son trend vajinal tohumlama hakkında bilgiler verdi.

Bazı araştırmacıların tehlikeli bulduğu vajinal tohumlama hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, merak edilenleri anlattı:

VAJİNAL TOHUMLAMA NEDİR?

Yeni bir trend daha; vajinal tohumlama! (seeding) Bu uygulama, sezaryen ile doğan bebeğin doğumdan hemen sonra annenin vajinal sıvısıyla temas ettirilmesi şeklinde oluyor. Bazı araştırmacılar bunu tehlikeli buluyor bazıları da doğruluğunu savunuyor.

NİÇİN YAPILIYOR?

“Bunun için doktorunuz sezaryen sırasında vajinaya gazlı bez yerleştirir ve bebek çıkar çıkmaz bu gaz bebeğin ağzına, yüzüne hatta gözlerine sürülür. Amaç bebeğin normal vajinal doğum sırasında geciş kanalındaki aynı bakterilerle temasını sağlamaktır.

Sezaryenle doğan bebekler alerjik hastalıklara yakalanmaya biraz daha yatkındırlar. Bunun olası nedenlerinden biri bebeğin immun sisteminin normal doğumdaki kadar uyarılmaması olabilir. Çünkü normal doğumda bebek, vajinal kanaldaki iyi bakterilerle yakın temas eder. Araştırmalar, sezaryen bebeklerinde “mikrobiyom” olarak bilinen bağırsak bakterilerinin daha az bulunduğunu göstermiştir.

SADECE TEK BİR ARAŞTIRMA YETERLİ DEĞİL

Şu ana kadar seedingi destekleyen tek bir çalışma vardır. Araştırmacılar sezaryen ile doğan dört bebeği doğumdan sonraki ilk saat içinde annenin vajinal sıvısıyla temas ettirmişlerdir. Bir ay sonra bu bebeklerin cilt ve ağızlarında vajinal yolla doğan bebeklerinkine benzer bakteriler bulunmuştur. Seeding yapılmayan 11 sezaryen bebeğinde ise bakterilere rastlanmamıştır.

Çalışma, işlemin güvenilir ve etkili olduğunu söylemek için çok küçüktür. Ancak başka bir çalışma, vajinal ya da sezaryenle doğan bebeklerin altıncı haftaya kadar bakteri açısından fark göstermediğini söylemektedir.

BEBEK AÇISINDAN HAYATİ RİSK

2016 yılında yayınlanan bir çalışma vajinal seedingin yeterince güvenilir olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuştur. Çünkü yapılan işlem bebek açısından hayati risk yaratacak enfeksiyonlara yol açabilir. Annede herpes, gonore, klamidya gibi enfeksiyonlar varsa rahatlıkla bebeğe geçer ve sepsise kadar uzanan çok ciddi problemlere yol açabilir.

Vajinal enfeksiyonu olan ve vajinal doğum düşünen gebeler zaten doğum öncesi tedavi edilmelidirler.

YARARLI BAKTERİLERİ ARTIRMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Ayrıca bebekteki yararlı bakterileri artırmanın diğer yollarını da ihmal etmemek gerekir;

– Emzirme yoluyla yararlı bakterilerin yüzde 30 kadarını bebeğinize verebilirsiniz.

– Ten tene temasla da yüzde 10 oranında bakteri geçişi olur.

– İlk banyonun doğumdan 12 saat sonraya planlanması

– Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması yararlı bakterilerin artışında önem taşımaktadır.”