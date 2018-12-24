Doktorlardan şiddete karşı eylem

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren İsmail Ç'nin yakınları, yoğun bakım ünitesine zorla girip görevli sağlık çalışanlarını darp etmişti. Antalya Tabip Odası’nın çağrısı ile toplanan yüzlerce sağlık çalışanı, doktor ile hemşirelerin darp edildiği hastanenin önünde toplanarak sağlıkta şiddeti protesto etti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, ”Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, ”Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir”, ”Susma Haykır Şiddete Hayır” sloganları attı. Eyleme başta SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) ve Aile Hekimleri Derneği olmak üzere birçok STK destek verdi. açıklama yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Sağlıkta şiddet hız kesmiyor. Bugün burada, sağlık alanında yaşadığımız şiddeti, bu şiddetin nedenlerini protesto etmek için toplandık” dedi.

”HER GÜN ORTALAMA 30 ŞİDDET VAKASI YAŞANIYOR”

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Basit münferit saldırılar veya bir kendini bilmez birkaç hastalıklı ruh yapılı insanın davranışları olarak açıklayamayız. Şiddetin yaygınlaşmasının sebebi bellidir. Sağlıkta şiddeti yıllardır AKP iktidarı tarafından uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı artırmaktadır. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Can güvenliği sorunu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin en büyük sorunu haline gelmiştir. AKP iktidarı ise bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmamaktadır. Bir kez daha altını çizmekte yarar var, yaşananlar da salt bir güvenlik sorunu değildir.”

”ARTIK YETER”

Basın açıklamasını okuyan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, “Artık Yeter! Hayatın her alanında olması gerektiği gibi sağlıkta da şiddet sona ersin. Daha önce yaşanan şiddet olaylarında olduğu gibi bu olayda da sürecin her türlü takipçisiyiz. Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanında omuz omuza olduğumuzun bilinmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde konuştu.