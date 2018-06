Dr. Emel Arat, Ontario Ortodonti Birliği’nin başkanlığına seçildi

Türk doktordan gururlandıran başarı. Türk ortodontist Dr. Emel Arat, Kanada’da Ontario Ortodonti Birliği'nin başkanlığına seçildi.

Türk ortodontist Dr. Emel Arat Kanada'da Ontario Ortodonti Birliğinin başkanlığına seçilerek Kanada'da yaşayan Türk toplumunu gururlandırdı.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden lisans ve Ankara Üniversitesi'nden ortodonti dalında doktora derecelerini alan Dr. Emel Arat, 2005 yılında Kanada'ya yerleşti. Çok sevdiği mesleğini Kanada'da da sürdürmek için Toronto Üniversitesi'nden hem lisans hem de uzmanlık derecelerini tekrardan aldı. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede öğretim üyesi olarak calışmaya başlayan Dr. Arat, aynı zamanda kendi ortodonti kliniğinde diş ve çene düzensizliklerini tedavi ederek hastalarının estetik ve fonksiyonel şikayetlerine çözüm sağlıyor.

Doktorluk ve akademik başarılarının yanında liderlik özellikleri kısa zamanda dikkat çeken Dr. Emel Arat, Ontario Ortodonti Birliği'nin yönetim kuruluna davet edildi ve geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde birliğin başkanlığına getirildi.

ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLERİ KOLEJİ’NE ONURSAL ÜYE OLARAK KABUL EDİLECEK

Diş hekimliğine yaptığı hizmetlerden dolayı Pierre Fauchard Akademisi tarafından onursal üye olarak ödüllendirilen Dr. Emel Arat, ayrıca önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde Kanada'nın Charlottetown şehrinde yapılacak törenle Uluslararası Diş Hekimleri Koleji'ne onursal üye olarak kabul edilecek. Misyonları diş hekimliği toplumundaki liderleri tanımak ve desteklemek olan bu organizasyonlar, üyelerini diş hekimliğine ve genel topluma olan hizmetleri ile mesleği onurlandıran doktorlardan seçiyor.

Dr. Arat yurtdışına göçünden sonraki yaşamını kısaca şu sözlerle ifade etti:

“Kanada'ya 13 sene önce, bir meslek sahibi olarak göç ettim ve her göç eden insanın yaşadığı, tanımlaması zor bir dönemden geçtim. Her gelenin kendine özgü zorlukları oluyor ama temelde hepimizin yaşadığı, topluma entegre olma sürecindeki sancılar. Beni en çok etkileyen, buradan olmamak ve aidiyet duygusunun eksikliği olmuştu. Türkiye'de aileniz, çevreniz, can arkadaşlarınız, geçmişiniz var. Burda sıfırdan başlıyorsunuz. Kendinizi, yeteneklerinizi ve eğitiminizi tekrardan ispat etme sürecine giriyorsunuz. Türkiye'den aldığınız eğitimi, terbiyeyi temsil ediyorsunuz. Ben hep bunun sorumluluğunu hissederek büyük bir tutkuyla çok çalıştım. Başarılı olan bütün meslektaşlarımda da aynı şeyi gözlemliyorum. Sonrası da zaten çorap söküğü gibi geliyor.”

“MESLEĞİM DİŞLERİ İNCİ GİBİ DİZMEKTEN ÇOK DAHA KAPSAMLI”

Mesleğimi büyük bir tutkuyla yapıyorum ve biliyorum ki benim mesleğim dişleri inci gibi dizmekten çok daha kapsamlı. Diş ve çenedeki düzensizlikler bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal ortamlarda gülüşü gizlemekten tutun da diş bakımında ortaya çıkan zorluklardan dolayı ağız diş sağlığını sağlayamamaya kadar pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Ortodonti uzmanları olarak bizim görevimiz, bu sorunlarla bize başvuran hastalarımıza kapsamlı teşhis ve tedavi planlamaları ile “kaliteli” ortodontik tedavi sunmak. Tedavi sürecinde hastalarımızın yanında olmak, hayat boyu süren ağız diş sağlığı alışkanlıklarını kazanmalarına yardımcı olmak. Kliniğimde beni en mutlu eden de, hastalarımın tedavi sonrası durmaksızın gülümsemesini ve özgüvenlerindeki muhteşem artışı görmek.”

Ortak görüş açısı paylaştığı ortodontistlerden oluşan ekibiyle beraber, Ontario eyaletinde ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastalari, ortodontik tedavi ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek ve onlara bu süreçte destek olmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Dr. Arat; daha çok hastaya ulaşarak onların da yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.