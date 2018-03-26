Dr. Yavuz Dizdar’dan gezen tavuk ve süt açıklaması

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, Marmaris'te katıldığı söyleşide, gıda sağlığı ile ilgili bilgiler verdi. Dizdar, son zamanlarda sıkça tartışılan tavuk eti ve süt tüketimi konusunda da açıklamalar yaptı.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, Marmaris’te kurulan organik pazarı gezdi. Tavuk ve süt ürünleri hakkında konuşan Dr. Dizdar, vatandaşları uyardı.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından belediyenin kapalı alanına kurulan organik pazarı, Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar da ziyaret etti. Kent Konseyi Çevre Grubu’nun ‘Beslenme ve sağlık’ adlı söyleşisine katılmak üzere ilçeye davet edilen Dr. Dizdar, organik pazarda üretici ve vatandaşlarla ürünler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çiftçi kadınların yetiştirdiği ürünler hakkında bilgi aldı.

Organik üretim yapan köylülerinin kalkınması için bu tür pazarların önünün açılması gerektiğini dile getiren Dr. Dizdar, “Bizler, her yeri gezerek organik tarımın gelişmesi için destek veriyoruz. Ülkemizde GDO’lu ürünler yenmemelidir. Bunun önüne geçilmesi için, tepeden kanunla çözüme gidilmelidir. Küçük çapta çiftçilik yapan köylünün, ürününü halk pazarlarına getirmesi çok önemlidir. Hatta bunun için ülke bazında projeler üretilmelidir. Organik ürün üreten küçük köylünün ürününü satmasını engellerseniz, hormonlu ve takviyeli dediğimiz GDO’lara mahkum olursunuz. Köylünün ürettiği organik ürünü satmasını engellerseniz ya yaşadığı yeri terk edip şehre yerleşir ya da yaşamak için diğerleri gibi ilacı basar, hormonlu gıda üretir. Belediyeler bu tür pazarlarda küçük üreticiye yer vermeli ve onları çeşitli projelerle desteklemelidir. Marmaris Belediyesi’nin destek verdiği temiz gıda ve tohum projesi örnektir” dedi.

‘GEZEN TAVUKTAN VAZGEÇMEYİN’

Bir vatandaşın tavuk ve süt ürünleri hakkında sorusuna da cevap veren Dr. Dizdar, “Yapmış olduğumuz girişimler sonucu bakanlık açık süt konusunda geri adım attı. Bu bile koordineli hareket etmenin bir başarısıdır. Halk pazarlarında açık süt satılıyor. Bu sütü alırsınız, kaynattınız mı ne mikrop kalır ne bir şey. İnsanlarımız gösterdiğimiz ve anlattığımız şeyleri çabuk unutarak bildiğine devam ediyor. Halen hazır, ambalajlı yoğurt ve süt almaya devam etmektedir. Bunlar devam ettikçe bizlerin alacağı mesafe çok uzun. Gezen tavuk diye bir şey ortaya atıldı. Tavuğun gezmesi başlı başına iyi bir şey. Hayvanın önüne en iyi yemi de koysanız o gider böcekleri ve çevredeki doğal gıdaları tercih eder. Tavuğun hijyenik dediğimiz fabrika koşullarında yetişmesi insani değildir. Bunları büyütmek için antibiyotik ürünler kullanılıyor. Hayvan kısa sürede ayakları kırılacak kadar besili hale geliyor. Gezen tavuktan vazgeçmeyin” dedi.

DHA