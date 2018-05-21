Düşük östrojen sebepleri nelerdir? Östrojen hormonu ne işe yarar?

Östrojen bir hormondur. Vücutta küçük miktarlarda mevcut olmasına rağmen, hormonların sağlığınızı korumada büyük rolleri vardır. Kadınlarda düşük östrojenin sebepleri nelerdir? Düşük östrojenin belirtileri ve tedavi yolları...

Östrojen genellikle kadın bedeni ile ilişkilidir. Erkeklerde östrojen üretir, ancak kadınlar daha yüksek seviyelerde üretirler. Peki östrojen nedir? Kadınlarda düşük östrojenin sebepleri… Merak ettiğiniz herşeyi haberimizde bulabilirsiniz…

ÖSTROJEN HORMONU NEDİR NE İŞE YARAR?

– Ergenliğe ulaştıklarında kızların cinsel gelişmelerinden sorumludur.

– Menstüral döngü sırasında ve gebelik başlangıcında rahim astarının büyümesini kontrol eder.

– Gençlerde ve gebe kadınlarda meme değişikliklerine neden olur.

– Kemik ve kolesterol metabolizmasında rol oynar.

– Gıda alımını, vücut ağırlığını, glikoz metabolizmasını ve insülin duyarlılığını düzenler.

DÜŞÜK ÖSTROJEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ergenliğe ulaşmamış olan ve menopoza yaklaşan kadınlarda östrojenin düşük olması muhtemeldir. Yine de, her yaştan kadında düşük östrojen gelişebilir.

Düşük östrojen yaygın belirtileri şunlardır:

– Vajinal kuruluk nedeniyle ağrılı seks

– Üretranın incelmesi nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) artış

– Adet düzensizliği

– Aşırı sinirlilik

– Depresyon

– Sıcak basmaları

– Göğüslerde hassasiyet

– Önceden var olan migrenlerin baş ağrılarının tetiklenmesi

– Odaklanmada zorluk

– Yorgunluk

Ayrıca kemiklerinizin daha kırılgan olduğunu görebilirsiniz.

Bu kemik yoğunluğunda azalmaya bağlı olabilir. Östrojen, kemikleri güçlü tutmak için kalsiyum, D vitamini ve diğer minerallerle birlikte çalışır.

Östrojen seviyeleriniz düşükse, kemik erimesi yaşayabilirsiniz.

Tedavi edilmezse, kadınlarda düşük östrojen infertiliteye (kısırlık) yol açabilir.

İLGİLİ HABER Kilo veremiyorsanız insülin direncine dikkat!

DÜŞÜK ÖSTROJEN SEBEPLERİ

Östrojen öncelikle yumurtalıklarda üretilir. Yumurtalıkları etkileyen herhangi bir şey, östrojen üretimini de etkileyecektir.

Genç kadınlar aşağıdakilerden dolayı düşük östrojen seviyelerini yaşayabilir:

– Aşırı egzersiz

– Anoreksiya gibi yeme bozuklukları

– Hipofiz bezinin çalışmasının yavaşlaması

– Genetik kusurlar, toksinler veya otoimmün durumdan kaynaklanabilen erken yumurtalık yetmezliği

– Turner sendromu

– Kronik böbrek hastalığı

40 yaşın üzerindeki kadınlarda, düşük östrojen yaklaşan menopozun belirtisi olabilir. Bu geçiş zamanına perimenopoz denir.

Perimenopoz sırasında yumurtalıklarınız östrojen üretmeye devam edecektir. Menopoza kadar üretim yavaşlamaya başlayacak ve artık östrojen üretmediğinizde menopoza gireceksiniz.

DÜŞÜK ÖSTROJEN İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Düşük östrojen seviyeleri için en yaygın risk faktörleri şunlardır:

– Yaş; yumurtalıklarınız zamanla östrojeni daha az ürettiği için

– Genetik hormonal sorunlar

– Yumurtalık kistleri

– Yeme bozuklukları

– Aşırı diyet

– Aşırı egzersiz

– Hipofiz bezi ile ilgili sorunlar

DÜŞÜK ÖSTROJEN NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Düşük östrojen seviyelerine sahip kadınlar hormonal tedaviden yararlanabilirler.

Östrojen tedavisi;

Östrojen eksikliği olan 25-50 yaş arası kadınlara genellikle yüksek dozda östrojen reçete edilir. Bu, kemik kaybı, kardiyovasküler hastalık ve diğer hormonal dengesizlik riskini azaltabilir.

Gerçek doz, durumun ciddiyetine ve uygulama yöntemine bağlı olacaktır.

Östrojen aşağıdaki yollarla uygulanabilir:

– Ağız yolu ile

– Deri uygulaması yolu ile

– Vajinal yolla

– Enjeksiyon yoluyla

Bazı durumlarda, östrojen düzeyiniz normale döndükten sonra bile uzun süreli tedavi gerekebilir. Bu, mevcut östrojen düzeyinizi devam ettirmek için zaman içinde daha düşük dozda uygulanan östrojen gerektirebilir.

Östrojen tedavisi ayrıca menopoz semptomlarının şiddetini ve kırık riskini azaltabilir.

Uzun süreli östrojen tedavisi öncelikle menopoza yaklaşan ve ayrıca histerektomi geçiren kadınlar için önerilmektedir. Diğer tüm durumlarda, östrojen tedavisi sadece bir ila iki yıl süreyle önerilir. Bunun nedeni östrojen tedavisinin kanser riskini arttırabilmesidir.

KADINLARDA DEPRESYON NASIL OLUŞUR?

Dünya Sağlık örgütünün çalışmalarına göre depresyon kalp hastalıkları ve onkolojik hastalıklardan sonra en önde gelen hastalıklar arasındadır ve dolaylı yoldan bağışıklık sistemini de etkilediği için bir çok fiziksel hastalığı zemin hazırlamakta ve hayat kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir.