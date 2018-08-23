Ege Üniversitesi Hastanesi’nde bayramda 5 hastaya nakil

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, Kurban Bayram tatilinde 3 hastaya böbrek, 2 hastaya da karaciğer nakli yapıldı.

Organ naklinde Türkiye’deki referans merkezlerinden olan Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, bayram tatilinde, İzmir ve Denizli’de beyin ölümü gerçekleşen 3 kişinin bağışlanan organlarının nakledilmesiyle 5 hasta hayata bağlandı. İzmir’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki erkek donörün ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğeri ve 2 böbreği, organ nakli bekleyen 3 hastaya hayat oldu. Karaciğer 5 yıldır karaciğer sirozu tanısıyla tedavi gören Aynur Derici’ye (47), böbrekler ise 19 yıldır diyaliz hastası olan Hatice Çakırsu (61) ve 9 yıldır diyaliz hastası olan Ayşegül Çevik’e (42) nakledildi. Yine İzmir’deki özel hastanede yaşamını yitiren 68 yaşındaki erkek donörün bağışlanan organlarından karaciğeri, acil nakil ihtiyacı olan İsmail Mucık’ı (59) hayata bağladı. Denizli’de beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 49 yaşındaki kadın donörün böbreği ise 11 yıldır diyaliz hastası olan Meryem Tokkaş’a (41) nakledildi.

Karaciğer nakillerini Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Doç. Dr. Ömer Ünalp, böbrek nakillerini de Doç. Dr. Taylan Özgür Sezer ve ekipleri gerçekleştirdi. Kadavradan alınan nakillerle gerçekleştirilen operasyonlarda hastaların sağlık durumlarının her geçen gün iyiye gittiği belirtildi. Hastalar, kendilerine ikinci hayatı sunan Ege Üniversitesi Hastanesi cerrahlarına ve operasyonlarda görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

‘YURT DIŞINDAN HASTALARA HİZMET VEREBİLECEK DONANIMA ULAŞACAĞIZ’

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kutsal Turhan, Türkiye’nin en eski ve büyük organ nakli merkezlerinden olduklarını söyledi. Prof. Dr. Turhan, merkezde karaciğer naklinin ilk olarak 1994 yılında başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Karaciğer nakli programımız yaklaşık 24 yıldır üniversitemizde başarıyla devam etmektedir. Yıllık yaklaşık 100 nakil sayısı ile ülkemizin önemli merkezlerinden biri konumundayız. Bu başarımızın yanında organ naklinin her alanında deneyimli bir kadroya sahibiz. Merkezimiz aynı zamanda bir eğitim üssü konumunda ve şu anda Türkiye’deki pek çok karaciğer nakli merkezinde Ege Üniversitesi’nden eğitim almış profesyoneller çalışıyor. Merkezimizi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın desteğiyle yakın gelecekte hem eğitim hem de hizmet anlamında ülkemizin ihtiyacını karşılar konuma getireceğiz ve bu çıtayı daha da yükselterek merkezimizi sağlık turizminin bir parçası yapacak ve yurt dışı hastalara da hizmet verebilecek donanıma ulaşacağız. Tüm bu çalışmalarımızın yanında organ naklinde bir ekol olan merkezimiz mesai sınırlaması olmadan çalışmalarını sürdürüyor. Son nakillerimizde de bu durumu göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli hocalarımıza ve ekiplerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

‘ORGAN NAKLİNDE TATİL YOKTUR, NAKİL VE HASTA VARDIR’

Merkezin Karaciğer Nakil sorumlusu Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Zeytunlu da organ naklinin en büyük cerrahi operasyonları bünyesinde barındırdığını belirterek, “Organ naklinin ülkemiz için katma değer yaratabilecek potansiyeli var ve biz çok çalışarak bu potansiyeli arttırmayı hedefliyoruz. Merkezimizin geleneği ve çalışan yapısı bu katma değeri üretebilecek donanıma sahip. Organ naklinde tatil, mesai, bayram hiçbir sınırlama olmadan sadece nakil ve hastanın sağlığına odaklanmış bir ekibiz” diye konuştu.

Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Taylan Özgür Sezer de nakillerin başarılı geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Sezer, “Bayram tatilinde organ nakli bekleyen hastalarımızı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada önemli olan konuların başında donörlerimizin ve ailelerinin duyarlılığı geliyor. Daha fazla hastayı sağlığına kavuşturmak için toplumumuzda organ nakli farkındalığının artmasını diliyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin organ naklinde referans merkezi olduğunu vurgulayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise “Hastanemizde verilen sağlık hizmetinin yanı sıra devam eden klinik çalışmalar açısından da ülkemizde en çok klinik araştırma yapan kuruluşların başında geliyoruz. Hocalarımızın gece gündüz ve tatil demeden hastalarımıza şifa dağıtması ise bizleri gururlandırıyor. Kurban Bayramında bizlere ve hastalarımıza bir bayram sevinci daha yaşattıkları için bu önemli operasyonlarda görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesinin geleneğinde olan çalışma azmi ve insana verilen değerin bir örneğini daha yaşattılar. Organlarını bağışlayarak böylesine kutsal bir davranışta bulunan vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

DHA

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