Ege Üniversitesi’nden tıp tarihine geçecek robotik izsiz tiroid ameliyatı

Birçok ilke imza atan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yine bir ilk yaşandı. Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, robot yardımıyla izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdi. Bu ameliyatın Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise ikinci kez yapıldığını belirten Prof. Dr. Makay, “Ülkemiz için tarihi bir ameliyat yaptık" değerlendirmesini yaptı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, bir ilke imza atarak Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise ikinci olarak robot yardımıyla izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi’nde (EÜ) bir hayal daha gerçek oldu. Dünyada ve Türkiye birçok başarıya imza atan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, bir ilke daha adını yazdırdı. Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise ikinci olarak robot yardımıyla izsiz tiroid ameliyatı yaptı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Türkiye'nin ilk robotik izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştiren EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibini ziyaret etti. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuşan hasta 29 yaşındaki Pınar Derici ile ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Budak, ameliyatı yapan ekibi tebrik etti.

“GURUR DUYUYORUM”

EÜ'nün pek çok ilki başardığını ifade eden Rektör Budak, “Tıp fakültemizdeki hocalarımız özel bir ameliyata daha imza attı. Daha önce tiroid ameliyatı olan hastalarda iz kalıyordu. Hocalarımız, Avrupa'da ikinci, Türkiye'de ise ilk kez robotik cerrahi ile izsiz tiroid ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Hastamızı ziyaret ettik ve durumu gayet iyi. Hocalarımızı ve tüm ekibimizi, bu başarılı ameliyattan dolayı tebrik ediyorum. Rektörlük olarak gurur duyduğumuz bu çalışmaları, eğitim, araştırma ve uygulama anlamında her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“TARİHİ AMELİYAT”

Genç hastanın halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ilk etapta ilaç tedavisinin uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Makay, ardından da ameliyata karar verildiğini söyledi. Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Makay, “Ülkemiz için tarihi bir ameliyat yaptık. Gelecek nesillere ışık tutması açısından da güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. İnovasyon ve ileri teknoloji dediğimizde aklımıza robotlar geliyor, biz de bu ameliyatı robot kullanarak gerçekleştirdik. Burada robot elbette ameliyatı yapmıyor, hastalarımızın aklında yanlış bir algı oluşmasını istemem. Ameliyatı yine bizler, robotu kullanarak yapıyoruz. Başarımızın perde arkasında 15- 20 kişilik bir ekip var. Hem ekip arkadaşlarıma hem de bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

AMELİYATTAN 1 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Söz konusu ameliyatın yeni teknik ve detaylar nedeniyle çok az merkezde yapılabildiğini dile getiren Prof. Dr. Makay, “Hasta, boyunda iz olmaksızın gerçekleştirilen ameliyatının ertesi günü taburcu olup, normal hayatına geri dönüyor. Robotik cerrahi sistemi, üç boyutlu görüntü altında, dar alanda kıvrak manevralarla ameliyat yapma avantajı sunuyor. Bu ameliyat dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebiliyor” diye konuştu.

İHA

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