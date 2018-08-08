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Ekran bağımlısı çocuklar için kritik uyarı

Amerikan Kalp Derneği uzmanları, 20 yıllık bir araştırma sonunda ekran başında çok vakit geçiren çocuklar ve gençler için kritik bir sonuca ulaştıklarını duyurdu. İşte çocukları bekleyen tehlike...

android-time 14:51 8 Ağustos 2018
Haberler Sağlık
Ekran bağımlısı çocuklar için kritik uyarı
Amerikan Kalp Derneği uzmanları, 20 yıllık bir araştırma sonunda ekran başında çok vakit geçiren çocuklar ve gençler için kritik bir sonuca ulaştıklarını duyurdu. İşte çocukları bekleyen tehlike...

Uzmanlar, ekran başında 1-2 saatten fazla vakit geçirmenin çocuklar ve gençler için kalp hastalığının habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Kalp Derneği uzmanlarından oluşan bir kurul, çocukların ve gençlerin ekran karşısında vakit geçirdiklerini belirttikleri süre ile kardiyometabolik hastalıklar arasındaki ilişki üzerine 20 yıllık mevcut araştırmaların analizini yaptı.
EKRAN SÜRESİNDE SINIR NE OLMALI?

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2 saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Televizyon izleme süresi azalsa da mobil telefon ekranına bakma süresinin arttığına dikkati çeken uzmanlar, yaşları 8 ila 18 olan çocukların, akıllı telefonlar, tabletler, video oyunları ve televizyon dahil diğer ekran tabanlı eğlence cihazları ile günde yedi saatten fazla zaman harcadıklarının tahmin edildiğini vurguladı.

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Uzmanlar, televizyon karşında abur cubur yeme süresi azalsa da diğer taşınabilir tip ekranların kullanılmasının gençlerin aktivitesini artırmadığına dikkati çekti.

Amerikan Pediatri Akademisinin İletişim ve Medya Konseyi Başkanı Dr. David Hill, kalp sağlığının çocukluk yıllarında başladığını belirterek, “Pasif izleyicilik hala çocukların bir numaralı aktivitesi. Bu bir video oyunu, dizüstü veya masaüstü bilgisayarı olabilir, çocuklar hala oturuyorlar.” dedi.

EKRAN-OBEZİTE İLİŞKİSİ

Çocukluk çağında TV başında geçirilen zamanla, çocuklarda görülen obezite arasında bağlantı olduğuna dair güçlü veriler olduğunu söyleyen Hill, sağlıksız yiyeceklerin reklamı ile bir çocuğun televizyon izlerken atıştırması arasında da bağ görüldüğünü kaydetti.

Çalışmayı yürüten ekipten araştırmacı Tracie Barnett, “Ekranların, yeme davranışlarını etkilediğine dair gerçek endişeler var, muhtemelen çocuklar, bir ekranın önünde yerken doyup doymadıklarını fark etmiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

YATAK ODASINA SOKMAYIN

Ekranların uyku kalitesini bozduğuna dair kanıtlar olduğunu, bunun da obezite riskini artırabildiğini vurgulayan Barnett, “İdeal olanı, ekran tabanlı cihazların yatak odasında bulunmaması.” dedi.

Amerikan Kalp Derneği sözcülerinden, çocuk kardiyoloğu Dr. Stephen Daniels, ekran başında fazla vakit geçirmenin, yüksek kolesterol ve yüksek kan basıncıyla ilişkili obeziteyle ilgisi olduğunu belirtti.

Daniels, “Obezite gibi risk faktörleri, çocukluk çağında rol oynadığı kadar yetişkinlikte de devam etme eğilimindedir.” açıklamasında bulundu.

AA

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