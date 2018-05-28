El, ayak ve ağız hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yolları? El, ayak ve ağız hastalığı bulaşıcı mıdır?

Ateş, boğaz ağrısı, iştahsızlık, halsizlik bulguları ile birlikte ağız içerisinde ve ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen döküntüler ile kendini belli eden el, ayak ve ağız hastalığı nedir? Teşhis ve tedavisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Özellikle 10 yaş altı çocuklarda yüksek ateş, iştahsızlık, boğaz ve karın ağrısı, vücutta döküntü gibi belirtilerle kendini gösteren el, ayak ve ağız hastalığı ile ilgili merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

EL AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI NEDİR?

Her yıl ilkbahar ile sonbahar başı arasında, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Nadiren daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de hastalık görülebilmektedir. El, ayak ve ağız hastalığına “coxsacki virüs” ve “enterovirüs 71” denilen virüsler neden olmaktadır.



Bu virüslerin vücuda girmesinden 3-6 gün sonra bir iki günlük ateş ardından, vücut döküntüleri gözlenir. Aynı zamanda bademciklerde kızarıklık ve ağız içi aft da sık gözlenen belirtilerdendir. Bu özellikleri nedeniyle grip ile karıştırılabilmektedir. Ancak el ayak ağız hastalığında en önemli ayırıcı özelliklerden biri çocukların el, ayak ve bileklerinde gözlenen yoğun kızarıklıklardır. Bu döküntüler suçiçeğine çok benzediği için genellikle bu hastalıkla da karıştırılabiliyor.

EL AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ?

Hafif ateş, iştah kaybı, boğaz ağrısı, halsizlik ve ağız içinde ağrılı yaralar görülebilir. Avuç içinde, ayak tabanı ve kalçada döküntüler ayrıca, boğazda şişkinlik ve yutma zorluğu oluşabilir. Bir yandan iştah azalması ve huzursuzluk ortaya çıkarken, diğer taraftan ağızdaki lezyonların yarattığı ağrı sıcak ve katı besinlerin alınmasını zorlaştırabilir.

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EL AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI TEDAVİSİ

El, ayak ve ağız hastalığından korunmada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir aşı yoktur ve tedavisi için özel bir ilaçta bulunmamaktadır. Çoğunlukla hastalığın hafif semptomlar ile seyretmesi ve kendi kendine düzelmesi gözlenmektedir. Bununla birlikte gereken hastalarda, mevcut semptomları hafifletmek için ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanımı, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımı önerilmektedir. Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda gerekli sıvı ve beslenme desteği yapılmalıdır.