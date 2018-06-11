Embriyo transferi nedir? Tüp bebekte transfer ne zaman yapılır?

Tüp bebek tedavilerinde son aşama olan embriyo transferi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar; Embriyo transferi nedir? Embriyo transferi nasıl yapılır? Embriyo transferi ne zaman yapılır? Hepsi haberimizde...

Tüp bebek (ivf) tedavilerindeki en önemli ve en son aşama gelişen embriyoların rahim içine yerleştirilmesi yani “embriyo transferi” işlemidir. Embriyo transferi nedir? Embriyo transferi nasıl yapılır? Embriyo transferi ne zaman yapılır? Tüp bebek tedavisine başlarken yapmanız ve bilmeniz gerekenler tüm detayları ile haberimizde…

EMBRİYO TRANSFERİ NEDİR?

Tüp bebek tedavi (IVF) yönteminde en son aşama embriyo transferidir. Embriyo, OPU ile toplanan yumurtanın sperm ile birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir. Embrio transferi (ET), laboratuarda döllenen ceninin (embrionun) jinekolojik muayene masasında rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemidir. Gelişen embriyolardan seçilen en kaliteli 1- 2 embriyo anne rahminin içine bırakılır ve embriyoların rahim içine (endometrium) tutunarak gebelik oluşturması beklenir. Transferin hangi gün yapılacağına kadının yaşı, tedavi öyküsü, embriyoların sayı ve kalitesi gibi birçok faktör değerlendirilerek karar verilir. Embriyo transferi işlemi genellikle 2- 3. ya da 5. gün yapılmaktadır.

EMBRİYO TRANSFERİ (ET) NASIL YAPILIR?

Embriyo transferi yapılacak anne adayı, jinekolojik muayene olacakmış gibi hazırlanır. Embriyo transferi anestezi gerektirmeyen kolay bir işlemdir. Transfer işlemi abdominal ultrason ile gözlem altında yapıldığından işlem sırasında idrar torbasının dolu olması istenmektedir. Transferin ultrason eşliğinde yapılması kateterin rahim içerisine geçişinin izlenebilmesini sağlamaktadır. İşlem sırasında uzman önce vajinal bir alet (spekulum) kullanarak serviks olarak adlandırılan rahim girişini vizualize eder ve serviksi ılık bir sıvı ile temizler. Bu sırada embriyoloji laboratuvarında seçilen embriyo uygun besiyeri içine alınıp toplanır. Embriyolog ucuna enjektör bağlı olan silikondan yapılmış yumuşak, uzun ve ince transfer kateterinin içine embriyoları çekerek transfere hazırlar. Uzman daha sonra transfer kateterinin ucunu serviksten geçirerek, embriyoları rahim (uterus) boşluğuna bırakır.

Transfer işleminden sonra hasta 15- 20 dakika dinlendirilerek odasına alınır ve orada da yaklaşık 1- 2 saat dinlenmesi istenir. Dikkat edilmesi gereken konular hemşireler tarafından anlatıldıktan sonra taburcu edilir ve tüp bebek işlemi sonlanmış olur. Bundan sonra gebelik testinin yapılacağı güne kadar 12 gün beklenir.

EMBRİYO TRANSFERİNDEN SONRA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

– Egzersiz ve spordan kesinlikle uzak durulmalıdır.

– Fiziksel olarak yorucu aktivitelerde bulunulmamalıdır.

– Stresten uzak durulmalıdır.

– Transferin ardından anne adayı günlük işlerine devam edebilir. Fakat aşırı yorucu ya da fiziksel zarar görebileceği aktivitelerden uzak durmalıdır.

– Transfer işleminden sonraki 1 gün duş, banyo yapmamalısınız, daha sonra serbesttir. Duşun ayakta yapılması önerilir.

– Doktor tavsiyesi ve bilgisi olmadan kesinlikle ilaç kullanmayın.

– Uçak yolculuğunda herhangi bir sakınca bulunmaz. Yalnızca transferin gerçekleştiği gün yolculuk yapılmaması ve dinlenilmesi gerekir.